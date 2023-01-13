开年以来，各地抢单团陆续出海，马不停蹄；各地民生小店重启开张，热火朝天；多地企业抢抓订单，辛苦繁忙。

新年伊始，总台财经节目中心推出系列报道“开年第一单”。透过大订单、小订单，一起感受有活力的中国经济。

开年第一单！一碗皮肚面里的“小确幸”！

新年伊始，江苏南京的一家皮肚面店里，赵满军迎来了今天的第一批顾客。简单的一个数字，熟悉地记下面码，第一单流水的收入，又唤起了这家小店的活力。

早上不到十点，不大的店面里已经有许多顾客，点餐台前排起了队，员工在店里忙碌地穿梭。

皮肚面是很多南京市民心中不可或缺的美食记忆，2023年一开年，赵满军惊喜地发现店里的客流量明显回升了，当新年的第一笔流水顺利入账，当看到顾客一个个走进店中，几年来一直压在赵满军心中的一块大石头，终于落了地。

街边小店迎来了久违的烟火气，而一碗热气腾腾的面条也成为了顾客心中的“小确幸”。

采访当天，皮肚面店共成交订单150单，成交总额5300元。

开年第一单！咖啡店老板定了个“小目标”：日赚两万元

每天9点多到店，咖啡的浓香袅袅升起，蒋凯璘新的一天也随之开启。他开的这家主题咖啡店在2022年底正式开门营业。但让蒋凯璘万万没想到是，刚开始的那段时间，经营的状态异常冷清，有时候一整天都没有一笔流水进账。

而2023年开年以后，咖啡店迎来了转机。客流开始明显多了起来，一笔笔订单的增加让蒋凯璘看到了希望。谈及新一年的愿望，他笑称，对未来抱有很大的信心，相信自己的店会做得更好，吸引到更多热爱露营和咖啡的人到店里来。

上海某咖啡店店主 蒋凯璘：我希望这个店客人能越来越多，新年愿望当然是赚的钱越来越多，希望我能一年内回本。我先定个小目标，一天赚个2万元。

采访当天，咖啡店共成交大约120单，营业收入为7680元。

开年第一单！日销售额近百万元，电商主播有秘诀！

在浙江海宁的电商直播基地，每天都有上百场直播带货。电商主播单日直播时长约6个小时。而开年第一天，主播周晓敏的单日销售额就达到了近百万元。

浙江海宁电商主播 周晓敏：1月1日，我们这边的话，订单量是1000多单，销售额应该差不多80万元。

而采访当天，主播周晓敏共成交了1162笔订单，营业额超50万元。

熙熙攘攘的客流，热热闹闹的叫卖，红红火火的生意。一份订单一份希冀，忙碌的，不仅是新一年的生计，更是对美好未来的期盼与向往；一份订单一份信心，关联的，不只是账簿上的数字，更是对投资的决心和信心。

开年第一单！小店日收入超54万元！

为啥这么赚？“秘方”公开

位于浙江德清新市古镇内一家腌货店里，老板娘罗敏接到了开年第一个大订单——来自杭州顾客的800份酱鸭礼盒，这是这家小店开年以来收到的最大惊喜。放下电话，铺子里的伙计们忙了起来，打包、分装，红红火火地开启了忙碌的2023年。

一边忙着接订单，另一边，腌货店的老板兼厨师沈孝峰也忙得不亦乐乎。制作酱鸭要选取当年饲养成熟的鸭子，清洗、晾干、腌制，一步步下来从制作到出售一般需要10天左右，每一步都有讲究，每一步都需要细心精心和用心。沈孝峰告诉记者，选取草本植物的香料，总共有一百多种，最后打磨成粉，加入酱油、花椒。尽力还原小时候的味道、过年的味道。

当地政府为经营户们带来了多项帮扶政策。2023年的开年，腌货店迎来了久违的烟火气。

采访当天，腌货店共接到电话礼盒订单1200份，现场卖出58份单品，营业收入超54万元。

暖意渐浓、春山在望。

让我们一起为未来加油！

来源：央视财经

(责编：宋心蕊、胡永秋)

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