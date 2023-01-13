人民网北京1月13日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制就优化中外人员往来管理措施有关情况举行发布会，民航局飞行标准司副司长孔繁伟表示，为落实国务院联防联控机制关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体部署，近期民航局结合实际积极优化调整行业相关政策，解除国际客运航班“五个一”、一国一策、高风险分级、客座率限制、相关保障人员闭环管理等措施。

孔繁伟表示，民航局要求民航系统各单位按照安全第一、市场主导、保障先行的原则，确保国际客运航班稳妥恢复；取消目的地为北京的国际航班从指定第一入境点入境，为优化中外人员往来创造便利、通达、快捷条件。随着疫情防控政策优化调整，国际航班呈现增长态势。本周国际客运航班预先飞行计划数量为563班，通航国家63个，分别恢复至疫情前的6%和87.5%。

孔繁伟介绍，未来一段时间，随着国际航空市场需求的进一步提升，预计国际航空运输生产将继续保持稳步恢复态势，民航局将按照“循序渐进、稳中求进”要求，科学合理安排国际航班计划，满足中外旅客国际出行需求。同时，把握好行业恢复发展的节奏，确保安全第一，确保航班量的增长速度同行业的综合保障能力相匹配，严守民航行业的安全底线。

(责编：王连香、高雷)

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