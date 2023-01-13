据国家开发银行官网消息，2021年起，该行把推进县（区）域垃圾、污水处理作为开发性金融服务乡村振兴行动的切入点和服务绿色发展的重要抓手，实施“百县千亿”专项金融服务，支持解决中小城市、县域和农村地区生态污染严重问题，服务打好污染防治攻坚战。2022年，开发银行发放垃圾、污水处理贷款877亿元，现已累计覆盖县（区）442个，助力广大城乡天更蓝、山更绿、水更清。

规划先行，发挥合力。开发银行充分发挥开发性金融优势，统筹资源构造市场化主体，创新市场化融资模式，把瓶颈领域逐渐培育成为市场化、可持续领域。今年以来，开发银行深化与部委合作，先后与生态环境部、住建部联合印发相关通知文件，建立协调工作机制，推动重点项目见效落地；与发展改革委环资司合作推进城镇环境基础设施建设规划研究，充分发挥规划先行作用。

瞄准“短板”，突破“瓶颈”。垃圾、污水处理看似城乡建设的“小事”，却是群众急难愁盼的“烦心事”，更是关系国计民生的“大事”。开发性金融为国家战略重点领域、薄弱环节提供中长期资金支持，这与垃圾、污水处理项目建设运营特点高度契合。长期以来，开发银行坚持生态惠民、生态利民、生态为民，精准把握开发性金融精髓，灵活运用开发性金融方法，下好“先手棋”、打好“主动仗”，持续为服务绿色发展提供金融支持。

深入一线，靠前发力。垃圾、污水处理工作具有系统性、复杂性、专业性。为进一步务实高效推进“百县千亿”专项金融服务，开发银行2021年优选配强人力资源，选派骨干力量下沉基层，加强与地方政府沟通协作，宣讲开发性金融特色，多方位、多渠道、多层次了解实际情况，孵化培育优质项目，推进“百县千亿”品牌深入人心。

国家开发银行有关负责人表示，下一步，该行将继续发挥开发性金融功能作用，统筹各方资源，精准发力县（区）域垃圾、污水处理，久久为功、善作善成，持续为绿色发展提供更高质量、更有效率的金融支持，助力提升环境基础设施建设水平，推进人与自然和谐共生的现代化建设。

(责编：曹淼、李源)

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