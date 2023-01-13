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中消协发布春节消费提示：提倡理性消费 看清消费陷阱

2023年01月13日16:27 | 来源：人民网
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人民网北京1月13日电 （记者孙博洋）记者从中消协了解到，13日中消协发布了2023年春节消费提示，提出消费旺季更应提倡简约适度、绿色低碳的消费方式；出行前要关注疫情态势，做好个人防护；购买年货要识别消费陷阱，维护自身权益。

春节作为我国最重要的传统节日，重在团圆、祥和、喜庆的氛围，而非制造铺张、奢侈、浪费的场面。所谓“年年有余”是指每年仓有余粮，库有余钱，而不是制造浪费。为此中消协倡议广大消费者，春节期间继续弘扬勤俭节约的传统美德，购买礼品、食品、爆竹等年货要适量，自觉抵制浪费行为。消费者无论是在家下厨，还是在外聚餐，都应适度点餐用餐，践行“光盘行动”；在礼品的选择上应以突出心意和祝福为主，不盲目追求高价格、重包装的“面子工程”，摒弃商品过度包装之风；爆竹燃放要合法合规，解禁地区要注重人身安全，禁止燃放地区要遵守相关规定。

随着疫情防控政策的调整，今年春节将重现春运潮，据交通运输部初步预测，2023年全国春运客运量较2021年8.7亿人次有较大幅度增长，甚至将超过2020年的14.8亿人次。其中有不少消费者会选择乘坐飞机、高铁、长途汽车等交通方式回家过年，还有消费者计划利用春节假期旅游出行。对此，中消协提示消费者应在购票前充分了解航班、车次在不同时间段退改签规则和要求，合理安排，避免影响行程或产生纠纷。消费者出行前最好充分评估健康状况，根据评估结果，选择强度合适的活动。在旅途中戴好口罩，减少就餐次数，注意手部卫生，尽量与他人保持一定距离。对于老年人、孕妇、基础疾病患者等特殊人群，应避免高强度活动，并做好个人防护。

中消协提示，在春节消费潮中，商家为促销商品和服务会推出各式各样的折扣，对此消费者需擦亮双眼，维护自身权益。对此，中消协相关负责人表示，一是挑选年货美食，应注重食品安全。消费者过年购买食品时，要确认商家具备经营资质，不购买无生产企业名称、无生产日期、无出厂地址的“三无”产品，同时认真阅读食品外包装的生产日期、保质期、保存条件等重要信息，科学存放、及时食用。

二是面对商家折扣要保持理性。消费者尽量到资质、口碑良好的商场、超市、电商平台选购商品，并保留发票、电子订单、支付页面等购物凭证，将与商家的聊天记录和商品宣传信息进行截图保存。

三是防范预付式消费跑路。进行预付式消费时，不要一次性充值较大金额，尽量与商家签订书面合同，仔细审阅合同条款，明确预付卡的使用范围、有效期限、功能、退卡条件和违约责任等重要事项。

四是加强个人信息保护。在消费过程中要保护好个人信息，非必要不告知手机号、家庭或单位地址、财产状况等敏感信息，不随意扫描二维码、点击不明链接。

良好的消费环境是提振消费信心的前提，中消协呼吁经营者秉持诚信经营的原则，自觉抵制各类不良的营销方式，将质量放在第一位，为广大消费者提供物美价廉的产品和服务。同时，中消协提醒消费者在理性消费、精明消费的同时，还要注意做好防护措施，保障安全。

(责编：乔业琼、高雷)
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