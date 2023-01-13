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2022年我国免征新能源车辆购置税879亿元

2023年01月13日17:35 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月13日电（记者王雨萧）记者13日从国家税务总局获悉，为促进新能源汽车消费和绿色低碳发展，税务部门认真落实新能源汽车免征车辆购置税政策，2022年全年累计免征新能源汽车车辆购置税879亿元，同比增长92.6%。

　　为支持新能源汽车产业发展，自2014年起国家一直对新能源汽车实施免征车辆购置税政策，2022年9月，又将该项政策延续至2023年12月31日。

　　国家税务总局纳税服务司司长沈新国介绍，为落实好相关政策，税务部门通过门户网站、电子税务局、12366热线等加强宣传辅导，让纳税人应知尽知、早知早享。同时，不断升级信息系统，简化办税手续，实现自动判别条件、自动享受优惠，并通过部门间信息共享，方便纳税人就近快捷办理车辆纳税和登记上牌。

　　沈新国表示，税务部门近期启动了2023年“便民办税春风行动”，下一步将围绕政策落实提效等方面，紧扣纳税人缴费人新需求，持续推出更多便民办税新举措，确保车购税免征政策等系列税费支持政策落实落细，更好支持新能源汽车等产业发展。

(责编：牛镛、白宇)
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