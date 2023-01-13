新华社北京1月13日电（记者赵文君）2022年，市场监管部门涉企违规收费专项整治为市场主体减负27.9亿元。近五年来，市场监管部门加大涉企收费规范治理力度，累计退还企业120亿元，市场主体制度性交易成本持续下降。

这是记者13日从全国市场监管工作会议上获悉的。市场监管总局局长罗文在会上表示，今年市场监管部门将进一步优化各类市场主体发展环境，加大对市场主体帮扶支持力度。

在深化落实各项助企纾困政策方面，将在重点领域开展涉企违规收费专项检查，研究制定涉企收费监管规则和重点领域涉企收费指南。积极引导互联网平台将流量向小农户、困难商户、新入驻商户倾斜。

在推动平台经济规范健康持续发展方面，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。完善平台经济领域公平竞争监管制度，持续向市场释放“绿灯”政策信号。进一步加强国家网络交易监管平台建设应用，积极开展全国网络市场监管与服务示范区创建。

据介绍，市场监管部门今年还将加快建设更加成熟定型的全国统一市场主体登记管理制度，扩大电子营业执照和电子证照应用场景，持续推进互通共享应用。实施个体工商户差异化精准扶持机制，开展分型分类培育试点。优化外资企业市场准入，推动外资企业登记注册业务全流程网上办理。

(责编：牛镛、白宇)

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