人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

去年市场监管部门涉企违规收费专项整治为市场主体减负27.9亿元

2023年01月13日19:08 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京1月13日电（记者赵文君）2022年，市场监管部门涉企违规收费专项整治为市场主体减负27.9亿元。近五年来，市场监管部门加大涉企收费规范治理力度，累计退还企业120亿元，市场主体制度性交易成本持续下降。

　　这是记者13日从全国市场监管工作会议上获悉的。市场监管总局局长罗文在会上表示，今年市场监管部门将进一步优化各类市场主体发展环境，加大对市场主体帮扶支持力度。

　　在深化落实各项助企纾困政策方面，将在重点领域开展涉企违规收费专项检查，研究制定涉企收费监管规则和重点领域涉企收费指南。积极引导互联网平台将流量向小农户、困难商户、新入驻商户倾斜。

　　在推动平台经济规范健康持续发展方面，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。完善平台经济领域公平竞争监管制度，持续向市场释放“绿灯”政策信号。进一步加强国家网络交易监管平台建设应用，积极开展全国网络市场监管与服务示范区创建。

　　据介绍，市场监管部门今年还将加快建设更加成熟定型的全国统一市场主体登记管理制度，扩大电子营业执照和电子证照应用场景，持续推进互通共享应用。实施个体工商户差异化精准扶持机制，开展分型分类培育试点。优化外资企业市场准入，推动外资企业登记注册业务全流程网上办理。

(责编：牛镛、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
报告：2022年我国慈善信托累计备案规模达51.66亿元
　　人民网北京1月13日电 （记者王仁宏）1月13日，中国慈善联合会与中国信托业协会联合发布《2022年中国慈善信托发展报告》（以下简称《报告》）。 《报告》显示，2022年我国慈善信托的发展速度不断加快。…
人民银行：蚂蚁集团等14家大型平台企业已基本完成整改
　　人民网北京1月13日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2022年金融统计数据，并答记者问。人民银行金融市场司负责人马贱阳在会上表示，2020年11月以来，人民银行、银保监会、证监会等金融管理部门指导督促蚂蚁集团等14家大型平台企业针对过去金融业务存在的无牌经营、监管套利、无序扩张、侵害消费者权益等突出问题扎实开展整改。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部