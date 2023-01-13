新华社北京1月13日电（记者周圆、樊曦）“全国铁路营业里程从2012年的9.8万公里增长到2022年的15.5万公里，其中高铁从0.9万公里增长到4.2万公里，稳居世界第一”“铁路迎来发展最快、最安全稳定的历史阶段”。13日，在国家铁路局工作会议上，国家铁路局局长费东斌回顾了新时代10年铁路发展取得的辉煌成就。

费东斌表示，2012年到2022年间，我国“四纵四横”高速铁路主骨架全面建成，“八纵八横”高速铁路主通道和普速干线铁路加快建设，川藏铁路全线开工，重点区域城际铁路快速推进，老少边及脱贫地区铁路建设加力提速，建成世界最大的高速铁路网，基本形成布局合理、覆盖广泛、层次分明、配置高效的铁路网络。

目前，我国铁路客运周转量、货物发送量、货运周转量以及运输密度均居世界首位。复兴号奔驰在祖国广袤的大地上，实现对31个省区市的全覆盖，超七成旅客选择乘动车组出行。客运服务市场化、便利化、信息化加速推进，基本实现电子客票全覆盖，世界规模最大的铁路互联网售票系统服务超7.2亿注册用户，“一票难求”的现象得到根本性改变。

(责编：卫嘉、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经