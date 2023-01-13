新华社北京1月13日电 题：加强能源保供 确保群众温暖过冬——国新办发布会回应当前能源保供热点问题

新华社记者潘洁

去年以来，国际能源供需形势严峻复杂。我国能源安全稳定可靠供应是否有所保障？新一轮冷空气来袭，春节临近，如何确保群众温暖过冬？国务院新闻办公室13日举行新闻发布会，回应当前能源保供热点问题。

能源保供稳价取得明显成效

国家发展改革委副主任连维良介绍，针对去年以来全球能源供应紧张、价格大幅波动的挑战，我国出台了一系列有力有序的应对措施，能源保供稳价取得明显成效。总的看，全国能源供应有保障，价格平稳。

能源增产增供方面，在确保安全的前提下推动煤炭稳产保供，供暖季煤炭日产量稳定在1200万吨以上。充分挖掘油气增产潜力，全年天然气增产超过100亿立方米。持续提升电力供给能力，各类发电装机增加2亿千瓦以上。

我国原油、天然气进口会不会受到国际市场的影响？“现货部分会受到影响，但是长协部分相对稳定。我们进口的天然气大部分通过长协来保障，有效管控和防范供需短缺和价格大幅度波动的风险。”连维良说。

能源储备方面，目前全国储气能力超过320亿立方米，政府可调度煤炭储备5000万吨左右，全国统调电厂存煤保持在1.75亿吨左右的高位，可以有效保障调峰顶峰的需要。

去年1至11月，美国、欧元区CPI中能源价格同比分别上涨约27%和38%，而我国CPI中居民水电燃料价格仅上涨了约3%，汽柴油价格涨幅也明显低于欧美，尤其是居民电价、气价总体保持稳定。

“我国在同样面对国际市场冲击、极端天气考验情况下，依靠制度优势和保供稳价组合拳，实现了能源价格总体稳定在合理区间。”连维良说。

群众温暖过冬的能源保障安全可靠

据中央气象台预报，11日至15日强冷空气将自西向东影响我国，大部地区将相继出现大范围雨雪、大风、降温天气。

连维良说，冷空气来袭将提升采暖用能需求，雨雪冰冻天气影响煤炭生产和运输，继而影响电力输送，但是根据往年的经验，春节前后的能源总需求将有所下降，满足因降温增加的采暖需求有可靠的资源保障。

“即使极端情况下，出现超预期的居民用能需要，我们可以启动‘压非保民’预案，确保民生用能不受影响。人民群众温暖过冬、祥和过年的能源保障是安全可靠的。”连维良说。

国家能源局局长章建华介绍，入冬以来，能源供应经受住多轮寒潮天气的考验。目前，全国煤炭、电力和天然气消费均在尖峰水平上有所回落，供需形势总体平稳、可控。当前采暖季能源保供在资源总量、区域平衡上是有保障的。

排查风险隐患 坚决守好民生用能底线

针对有煤改气地区出现居民天然气限购、断供以及供热企业反映面临亏损甚至宣称要停止供暖等情况，连维良表示，这些个案问题均已纠正解决，将进一步进行供暖企业的风险隐患排查，防微杜渐，绝不放过任何影响保暖保供的个案问题，确保人民群众温暖过冬。

“任何地方和企业对民生用气都不得限购减供，一旦发现这样的问题，将严肃追责问责。如果是由于气源合同不足，国家将协调增供，如果是其他个性问题，由属地政府一事一议帮助解决。总之，涉及民生用能，绝对不能限购停供。”他说。

连维良说，一方面要落实属地政府的帮扶、监管和兜底责任，地方政府要加强对经营困难的民生用能企业针对性帮扶，必要时通过资金补贴等方式帮助解决企业具体困难；另一方面，企业要担负起能源保供的主体责任，强化社会责任意识，不折不扣落实能源保供稳价各项要求。

(责编：袁勃、杨光宇)

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