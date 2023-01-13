新华社北京1月13日电（记者赵文君）一年一度的市场主体年报工作又开始了。今年市场监管总局重点做好个体工商户年报改革，推出简易便捷的年报服务，切实为个体工商户纾困解难，一系列创新举措引人关注。

年报登录更便捷，报送渠道更丰富。今年，个体工商户用统一社会信用代码、经营者身份证号码、工商联络员等方式均可登录国家企业信用信息公示系统。同时，市场监管部门将年报模块嵌入微信小程序、支付宝等群众使用率较高的App，方便快捷登录。

报告事项更精简，填报设置更优化。今年，对于行政机关已掌握的信息不再要求个体工商户填报，行政许可、特种设备情况等填报内容也不需要报送。年报填报信息“一屏展示”，增加“提交并公示”提醒功能，避免漏填和未提交情形发生。

信用修复更便利，信息同步更及时。对没有在规定时间内参加年报被标记为经营异常状态的个体工商户，今年不再硬性要求到市场监管部门现场补报，允许自行网上补报，实现个体工商户年报信用修复“零跑腿”。

为从根本上解决现有部分个体工商户年报困难的现状，市场监管部门将对原来习惯纸质年报的个体工商户逐步建库，最终实现零录入，让数据多跑路、让群众少跑腿。此外，还将持续完善企业年报“多报合一”工作，加大各地政府部门数据信息归集共享力度，实现政府部门掌握的数据在企业年报时自动关联带出，提高年报数据特别是经营性相关指标的数据质量，不断降低零值率、错值率。

依法年报是每一个市场主体应尽的法定义务。所有市场主体应当于每年1月1日至6月30日，通过国家企业信用信息公示系统向市场监管部门报送上一年度的报告，并向社会公示。

(责编：袁勃、杨光宇)

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