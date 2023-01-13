海关将保持打击走私高压态势
2023年01月13日23:45 | 来源：新华网
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新华社北京1月13日电（邹多为、张安宇）2023年全国海关工作会议13日在北京召开。会议指出，2023年全国海关要提高事后环节稽查打私有效性，巩固提升稽查作业有效率，保持打击走私高压态势。
会议强调，全国海关要着力构建全链条安全监管体系。提高事前环节风险布控精准性，完善全领域、全渠道、全链条风险一体化防控机制。提高事中环节查检征管规范性，强化“口岸＋属地”联动监管，开展“打击进出口危险品伪瞒报专项行动”，提高税收征管质量。
针对动植物疫情传入和外来物种入侵，会议表示要从严从紧实施进出境动植物检疫，深化“跨境电商寄递‘异宠’综合治理”。
为了加大助企惠企力度，帮助企业解决实际困难，会议还提出要落实一揽子促稳提质措施，持续优化口岸营商环境，保持我国传统市场、传统产业出口竞争优势，促进跨境电商、海外仓等新业态发展。大力“稳链”、精准“补链”、促进“强链”，支持先进技术、重要设备、粮食能源等产品进口，保产业链供应链安全稳定。
(责编：袁勃、杨光宇)
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