本报记者 侯琳良

“咱的白天都是从凌晨开始！”春节前夕，山东省寿光市的车流又多起来，人也多起来，蔬菜生意更是红火起来。

纪振男是黑龙江省尚志市人，来寿光做蔬菜生意已20多年。1月11日凌晨3点，他像往常一样起床，开车赶往物流园。

蔬菜“买全国、卖全国”，让寿光成为中国蔬菜之乡：各省份蔬菜在此集散交易，发往各地；当地大棚蔬菜从田间地头，流向全国百姓餐桌。

一头连着生产，一头连着消费。畅通，是发展需求；流动，是美丽风景。寿光，是畅通国内大循环的一个缩影。

“进园不再查两码，车流人流更畅通，加上临近春节，市场人多，消费起来了，菜压根不愁卖！”纪振男言语中带着自信。

进入物流园，车来车往，人声鼎沸，天南海北的口音都有。物流园工作人员说，正常时一天有2000多辆其他省份货车出入，去年有一阵子减少一半。今年1月8日开始，车流量又明显多起来，现在已接近峰值。

交易大厅里，纪振男的摊位上，来自上海、福建等地的菜花，装满4辆卡车，一字排开。谈价、打包、过秤、装车……7点不到，纪振男的60吨菜花，剩下不到10吨。

交易火爆，价格亦喜人。“去年物流不畅时，一斤菜花才卖1.5元，倒亏！这些天在3元至3.5元浮动，挣着钱了！”纪振男扳着手指，喜不自禁。

离开物流园，记者在路边店吃罢早饭，来到寿光最东边的洛城街道东斟灌村。这里大棚种植五彩椒，最远卖到俄罗斯。大棚里温度达31摄氏度，菜农李永穿着短袖，正往小货车上装辣椒，忙出一头汗，他是村里最大的种植户。地垄上，一根根绿绳吊起一棵棵辣椒树。绿叶下，拳头大的红椒、绿椒掩映其间。几名妇女手持剪刀，手脚麻利。不一会儿，红椒就堆满一桶。

“价格卖得咋样？”记者问。

“前段时间，价格不到2元。现在涨上来了！”李永揩了把汗，点开手机，“你看，今早卖了2000多斤，到账9420元，一斤卖到4.5元。”

这几天，五彩椒销售火爆。“今天买家多，价格好，‘棚’友们稳住”……一大早，东斟灌村菜农微信群里，尽是这样的喜讯，穿插着一个个微信红包。菜农们的喜悦，溢出屏幕。

“忙生产、忙销售，保健康、防疫情，啥也不耽误。”李永说，“你看，棚里温度这么高，就四五个人干活，她们还戴着口罩。她们几个都感染康复了，我还没感染，得注意防护！”

在洛城街道，59处村卫生室现在实行24小时接诊，止咳退烧类药品配备齐全。56个家庭医生团队完成了对街道65岁以上老人的随访，建立起健康台账。“无论是外来人口，还是本地村民，只要有人感染了，从村卫生室到街道卫生院，我们及时送药送医。”洛城街道卫生院院长刘长征说。

在东斟灌村斟都果菜专业合作社，来自内蒙古的司机老刘正准备发车前往满洲里。他说：“只要个人做好防护，又有医药保障，病毒来了咱也不怕，来回奔波，心里踏实！”

寿光到成都，“路”愈发畅通。

第一天发车，第三天一早就可以在成都的批发市场开卖。“原来3天发一车辣椒，现在成都那边来电话了，临近春节那几天，两天发3车，一车2万多斤。”想想红火的春节市场，来自成都的蔬菜经销公司负责人张波兴奋起来。

新年有新打算，也有新期待。

东斟灌村35岁的菜农黄志强说，“我家有3个大棚。今年市场旺起来了，我要好好打理这3个大棚，让日子像这红辣椒一样红火！”黄志强望着湛蓝的天空，对新的一年满是憧憬！

《 人民日报 》（ 2023年01月14日 01 版）

(责编：袁勃、杨光宇)

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