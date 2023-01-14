新能源汽车购置税2022年免征879亿元
2023年01月14日05:01 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月13日电 （记者王观）记者13日从国家税务总局获悉：2022年全年，累计免征新能源汽车车辆购置税879亿元，同比增长92.6%。
为支持新能源汽车产业发展，自2014年起，国家一直对新能源汽车实施免征车辆购置税政策，2022年9月，又将该项政策延续至2023年12月31日，稳定了社会预期、提振了市场信心，对促进我国汽车行业高质量发展具有重要意义。
国家税务总局纳税服务司司长沈新国介绍，为落实好相关政策，税务部门通过门户网站、电子税务局、12366热线等加强宣传辅导，让纳税人应知尽知、早知早享。同时，不断升级信息系统，简化办税手续，实现自动判别条件、自动享受优惠，并通过部门间信息共享，方便纳税人就近快捷办理车辆纳税和登记上牌，让纳税人精准快速享受政策红利。
《 人民日报 》（ 2023年01月14日 02 版）
(责编：袁勃、杨光宇)
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