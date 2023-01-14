本报记者 丁怡婷

2022年以来，国际能源市场供需形势严峻复杂、能源供应持续紧张、价格大幅波动，我国能源保供压力明显增加。当前全国能源生产保供的总体情况如何？新一轮冷空气来袭，加之春节临近，确保群众温暖过冬将采取哪些举措？1月13日，国新办举行新闻发布会介绍有关情况。

能源供需平稳有序，天然气资源有保障

“在各方共同努力下，入冬以来的历次寒潮天气均得到较好应对，全国能源供需总体平稳有序。”国家发展改革委副主任连维良介绍。

看生产，煤炭先进产能明显增加，供暖季煤炭日产量稳定在1200万吨以上；油气增产潜力充分挖掘，我国原油产能、天然气产能分别提升至每年2亿吨以上、2200亿立方米以上；电力供给能力稳步提高，2022年各类发电装机增加2亿千瓦以上。

看储备，我国天然气储备能力超过320亿立方米，入冬前实现应储尽储，目前剩余可动用储气量200亿立方米。煤炭储备能力建设大幅提升，政府可调度煤炭储备5000万吨，全国统调电厂存煤保持在1.75亿吨高位，可用天数达到22天。

“我国能源安全稳定可靠供应之所以有保障，主要体现在‘五个有’：即增产增供有空间、外购资源有长协、重要品种有储备、稳定价格有政策、应急保供有机制。”连维良说，我国统筹做好煤炭、天然气、电力、成品油等各种能源品种的互济互保，能源顶峰保供能力稳步提升；需求侧负荷管理预案进一步完善，坚决做到非极端情形不限电、不限气，极端情况下限电不拉闸、限气不关阀，牢牢守好民生用能底线。

近期个别地区出现居民天然气限购、断供情况。连维良回应，监测到该问题后，已立即责成地方政府采取措施，予以纠正，“这一问题暴露出一些地方和企业对民生用能保供稳价措施没有落实到位。我们将进一步压实能源保供属地责任，对民生用能不折不扣地落实保供稳价措施。”

连维良介绍，一些地方之所以出现城燃企业限购停供天然气问题，客观上是因为在国际天然气价格大幅上涨情况下，一些企业市场化购气成本过高，而且短期内难以有效疏导，出现了阶段性经营困难。对这些问题必须远近兼顾、标本兼治，通过深化改革加以解决，当前要“一企一策”帮助企业纾困，同时企业也要担负起能源保供的主体责任，涉及民生用能，绝对不能限购停供。

“需要说明的是，我们在采暖季之前组织签订的天然气中长期合同量超出了各地预计需求，进入采暖季以来，实际消费量低于预期。从全局看，现在天然气资源总量是有保障的。”连维良说。

清洁能源大显身手，核能供暖成为亮点

煤炭、油气之外，风电、光伏、核能等清洁能源同样在保供工作中大显身手。国家能源局局长章建华介绍，2022年我国风电、光伏新增装机1.2亿千瓦以上，累计装机超过7亿千瓦，带动可再生能源装机超过12亿千瓦。随着风电、光伏发电装机规模不断扩大，它们在能源保供中发挥的作用越来越明显。根据电网公司调度数据，2022年全国大部分地区风电、光伏发电平均出力约占平均用电负荷的15%左右，最高可达40%。2022年迎峰度夏期间，江苏、山东、浙江等光伏发电装机大省午间用电高峰，光伏平均出力系数达到0.5，有力支撑了能源安全供应。

这个供暖季，核能供暖同样成为亮点。目前我国在运核电机组53台、装机5557万千瓦，发电量占比接近5%；已经核准在建的28台、装机3272万千瓦，正在稳步建设中。

“核能供暖在核电厂发电的同时抽取部分蒸汽作为热源，通过换热站进行多级换热，最终经市政供热管网输送到用户。用户与核电机组之间采取多重屏蔽隔离，只有能量传递，没有介质接触，是一种安全可靠的城市集中供暖方式。”章建华说，目前山东海阳、浙江秦山核能供暖后续工程正在建设，向更远距离、更大范围进行供暖。国家能源局积极支持核能供暖发展，将组织做好在运核能供暖项目经验总结，在确保安全的前提下进一步推广应用。

重点做到四“保”，积极应对冷空气过程

中国气象局副局长张祖强介绍，入冬以来，全国气温总体接近常年略偏低。冷空气活动会从供需两方面对能源保供造成影响：一方面，低温降温会导致居民对供暖的需求增加；另一方面，雨雪天气会给供电设施以及供电原材料运输等带来不利影响。

春节期间，北方以晴到多云天气为主，南方阴雨天气相对多一些。目前预计有3场冷空气影响我国，第一场是1月11日至15日全国大范围雨雪天气，预计15日至16日结束；第二场是19日至20日，影响我国北方地区；第三场是23日前后，影响我国中东部大部地区。“气象部门将加强监测预报预警，为老百姓过一个安全祥和的春节做好气象保障服务。”张祖强说。

连维良分析，根据往年经验，春节前后的能源总需求将有所下降，满足因降温增加的采暖需求有可靠的资源保障。即使极端情况下，出现超预期的居民用能需要，可以启动压非保民预案，确保民生用能不受影响。

但是，面对冷空气过程也不能掉以轻心，要坚持底线思维、积极应对，重点做到四个“保”：一是保正常生产。针对雨雪可能导致的停产减产，指导能源企业提前制定预案，在确保安全的前提下争取产量不减或少减。二是保正常运输。主要是指导北方地区的发电供热企业、港口做好冻煤卸车工作，确保煤炭运输大通道和关键枢纽畅通。三是保顶峰出力。加强统筹调度，增加高峰期的顶峰资源供应，确保极端降温情况下的增量民生用能需求。四是保个案快速解决。加强对个案问题的监测预警，及时发现苗头性、倾向性问题，及时协调解决个案问题。

《 人民日报 》（ 2023年01月14日 02 版）

(责编：袁勃、杨光宇)

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