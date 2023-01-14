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多措并举促消费 市场活跃渐复苏

——二〇二三年开年市场消费观察

2023年01月14日05:07 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　大街小巷人来人往、街边餐饮排队就餐、文旅行业逐步复苏……记者近日在各地一线走访看到，消费进一步回暖，市场活力显现。

　　夜幕降临，在第24届哈尔滨冰雪大世界园区里，500米超长滑梯前游人排着长队，耳边尖叫声、欢笑声融在一起。“日光下晶莹如玉，月光下万紫千红，这里真的太好看了，想来很久了，这次终于和朋友来了，要好好玩一番！”来自江西的游客魏梦琪说。

　　“冰城”哈尔滨迎来冰雪旅游季，见证旅游消费日渐复苏。各类商家、平台抢抓时机推出多样化的促销活动，各地政府因势利导打造特色消费业态和场景。

　　——街巷人气旺，复苏暖意浓。

　　挂着兔子灯的杭州西湖游船吸引游客竞相打卡；上海外滩、豫园、南京路等知名商圈出现“大排长龙”现象；广州永庆坊打造非遗主题街区，成为国潮消费新场景……通过营造浓浓的新年氛围和过年仪式感，各地沉浸式消费体验吸引了大量客流。

　　上海将在春节等重要节日时点，通过折扣促销、发布新春潮品、举办剧目展览等形式，推出百余场重点活动；浙江2023年将以“浙里来消费”为主线，贯穿全年举办多项主题促消费活动；广东重启潮流夜市、文创集市、主题嘉年华等活动。

　　——政策“组合拳”，消费提信心。

　　10日上午，位于杭州南山路的极氪中心店里，不少消费者正在咨询。“上周起，我们店内人流量开始快速提升，销售量同比上升30%。”在极氪杭州城市经理冯敬菡看来，此次杭州城区内的汽车消费补贴对车企来说是一剂“强心针”。

　　除了汽车消费补贴外，各地一系列促消费政策密集出台，为提振市场主体信心提供有力支撑。天津陆续发放第二期1.15亿元的“津乐购”消费券，涵盖百货零售、餐饮文旅等消费；在本届全国大众冰雪季中，北京将陆续向市民发放不少于3万张冰雪消费券；浙江计划在年货节期间举办250场以上特色促销和招商引资活动，预计发放消费券超16亿元。

　　——消费年味足，业态齐发力。

　　位于上海的“中华老字号”新雅粤菜馆针对今年走俏的“围炉消费”新场景，重点推出2023年烧烤礼盒，满足年轻群体对围炉烤肉、烹茶等新消费需求。

　　“今年楼外楼总店的年夜饭包厢订座率达到100%，整体预订率达到八成。”杭州楼外楼实业集团股份有限公司总经理张必正介绍，为适应新消费需求，楼外楼推出包括东坡肉、叫花童鸡等特色半成品预制菜年货礼盒。

　　线上“购物车”年味足。年货节期间，淘宝天猫的数据显示，含“兔”商品增长明显，对联、红包、灯笼、中国结等成为春节消费“标配”；拼多多的数据显示，柑橘橙、苹果、车厘子、草莓等水果最为畅销，销量同比增长120%。

　　中国数实融合50人论坛副秘书长胡麒牧分析，今年元旦、春节“两节”消费市场呈现加速回暖趋势，特别是文化旅游等服务消费、汽车等大宗商品消费，预计将在“两节”期间迎来较快增长。

　　“要把恢复和扩大消费摆在优先位置”“增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景”“多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费”……贯彻落实中央经济工作会议要求，各地进一步明确政策、稳定预期，市场主体信心更足。

　　国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微认为：“面向未来，我们必须坚定实施扩大内需战略，充分释放被抑制的消费潜能，不断增加多样化多元化的服务供给，加快释放服务消费升级孕育的巨大增长潜力。同时各地要加快打造具有国内外影响力的新商圈、新平台、新场景，以县域消费为抓手促进多层次消费市场协调互促发展，建设更加强大的国内市场，推动我国经济高质量发展。”

　　（据新华社北京1月13日电  记者张璇、丁乐、杨思琪、周蕊）

(责编：袁勃、杨光宇)
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