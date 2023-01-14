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以新作为推动高质量发展取得新成效

访江苏省委书记信长星

2023年01月14日08:25 | 来源：新华社
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新华社南京1月13日电（记者刘亢、凌军辉、陈刚）习近平总书记在党的二十大报告中指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。

作为经济大省，江苏肩负“勇挑大梁”重大责任。贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，江苏如何推动经济运行整体好转？如何在高质量发展中全面推进中国式现代化江苏新实践？江苏省委书记信长星接受了新华社记者采访。

在落实重大国家战略上多作贡献

问：贯彻中央经济工作会议精神，江苏如何谋划2023年经济工作？

答：做好2023年经济工作，最根本的是要深入学习贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神和习近平总书记对江苏工作的重要指示要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，把稳字当头、稳中求进落到实处，把“优势区域要走在前，经济大省要挑大梁，各地区都要多作贡献”的重大要求落到实处。

2022年，江苏顶住前所未有的压力挑战，更好统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，实现经济运行持续回稳向好。主要体现在四个方面，一是有效稳住经济基本盘，二是外贸外资保持良好势头，三是制造业核心竞争力不断提升，四是民生保障不断改善。

作为经济大省，江苏责无旁贷为全国经济发展贡献更多优质增量。江苏地处东部沿海和长三角，把自身优势充分发挥好，创造性地开展工作，就能赢得战略主动。2023年，不论是GDP，还是其他各项关键指标，我们都将在努力完成全年预期目标的基础上，争取更好的结果。

不仅要把江苏自己的事办好，更要以一域之光为全局添彩。作为长三角一体化重要一翼、长江经济带重要板块、“一带一路”交汇点，江苏将进一步发挥战略叠加优势，在落实重大国家战略上多作贡献；致力建设具有全球影响力的产业科技创新中心、具有国际竞争力的先进制造业基地、具有世界聚合力的双向开放枢纽，更好支撑高水平自立自强，促进国内大循环、国内国际双循环，在服务全国构建新发展格局上多作贡献；加强与中西部省份对口支援协作，携手推进共同富裕，在促进全国区域协调发展上多作贡献。

全力推动经济运行率先整体好转

问：中央经济工作会议提出，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。江苏落实的重点举措有哪些？

答：我们将从改善社会心理预期、提振发展信心入手，推出让市场主体更有获得感、更为解渴的一揽子举措，全力推动经济运行率先整体好转。

一是在扩大内需上走在前。把恢复和扩大消费摆在优先位置，大力营造便利消费的环境条件，培育消费新增长点；加快推进一批打基础、利长远、补短板、调结构的重大项目，破除各种隐性壁垒，在更多领域让民间投资进得来、能发展、有作为。

二是在构建现代化产业体系上走在前。扎实推进产业基础高级化和产业链现代化，着力打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群，大力推进产业数字化、数字产业化，更大力度支持“链主”企业和专精特新企业发展，加快推动制造大省向制造强省迈进。

三是在强化教育科技人才战略支撑上走在前。江苏各类人才总量超1400万，国家重点实验室和工程技术中心数量居全国前列。我们将坚持教育、科技、人才统筹推进、协同并进，以高素质教育涵养源头活水，以高水平科技创新激发动能活力，以高素质人才夯实基础力量，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。

四是在推动绿色低碳转型上走在前。立足人口密度大、能源消耗大、排放强度大、生态家底薄的现状，江苏将深入贯彻习近平生态文明思想，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，积极稳妥推进碳达峰碳中和，全面提升生态“含绿量”、增加发展“含金量”。

五是在深化改革开放上走在前。坚决落实“两个毫不动摇”，深化要素市场化改革，用更多原创性、引领性、标志性改革成果为经济发展赋能增力；以制度型开放引领高水平对外开放，全力支持企业稳订单、拓市场；聚焦政策、市场、政务、法治、人文五个方面，擦亮市场化、法治化、国际化一流营商环境“金字招牌”。

六是在积极防范化解重大风险上走在前。进一步健全完善风险研判、决策风险评估、风险防控协同、风险防控责任“四项机制”，把眼睛瞪得大大的，“见叶知秋”超前发现风险，“当机立断”有效处置风险，察之于未萌，防之于未发，在牢牢守住底线的前提下，努力实现高质量发展和高水平安全良性互动。

近期，从江苏各地纷纷签约开工重大项目、竞相包机“出海”抢订单、街头巷尾升腾烟火气等情况来看，全省上下预期更稳、动力更足，更有信心决心稳中求进、以进固稳。

让全体人民更好地享受高品质生活

问：新的一年，江苏如何保障和改善民生、推进共同富裕，不断实现人民对美好生活的向往？

答：让老百姓过上好日子是我们一切工作的出发点和落脚点。我们将采取更多惠民生、暖民心举措，切实兜牢民生底线，提升民生高线，扎实推进共同富裕，不断满足人民对美好生活的向往。针对当前发展的阶段特征和现实问题，重点抓好三个方面，概括来讲，就是“1、2、3”。

“1”，就是抓住基本公共服务体系建设这个重中之重。加快健全教育、医疗、养老、托育等基本公共服务体系，更大力度推动财力向民生和基层倾斜，扎实办好13类55件民生实事，切实增强公共服务的均衡性和可及性，为群众生活安康托好底。

“2”，就是突出稳就业、稳物价两项基础工作。坚持就业优先战略，强化经济发展就业导向，支持就业容量大的服务业和中小微企业、个体工商户发展，确保2023年实现城镇新增就业120万人以上。守稳护牢群众的“米袋子”“菜篮子”“油瓶子”，及时有效缓解结构性物价上涨给困难群众带来的影响，力争把2023年全年居民消费价格涨幅控制在3%左右。

“3”，就是加快缩小区域、城乡、收入三大差距。深入实施“1+3”重点功能区战略，大力推进区域互补、跨江融合、南北联动，加快实现苏南引领、苏中崛起、苏北赶超；统筹推进城市更新和乡村建设行动，推动城乡融合发展，全面推进乡村振兴；深入实施中等收入群体壮大行动和农民收入十年倍增计划，一步一个脚印推动共同富裕不断取得新成效。

我们将牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行，在高质量发展中解决民生问题，让全体人民更好地享受高品质生活。

(责编：王震、李楠桦)
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