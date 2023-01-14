本报记者 严圣禾

盼着盼着，一年中最开心的日子到了！在深圳打拼多年的黄健中早早备好了回老家的年货。

“你看我们一家三口这大包小包的，左思右想，还是开上电动汽车回家更划算。”

坐在心爱的座驾里，黄健中算了一笔账：“虽然赣深高铁很方便，但3个人就算买二等座，单程也要近900元；开车呢，高速费240元，充电大概110元，加在一起还不到高铁的一半，要是等到高速免费再上路，一百多块钱就到家了。”

江西赣州人黄健中，大学毕业后就到了深圳。平常跑工程，开车最方便，早在2010年底，他就买了一辆商务车。

日子越过越好，黄健中的车一路升级换代。又换了两次车之后，2020年11月，他开上了现在这款纯电动轿车。

“不论养车成本，或是驾驶体验、乘坐感受，还是电动车‘爽’啊。”黄健中又算了一笔账，“过去我开油车，每个月汽油费要4000多元，现在每月充电费才400多元。而且国产电动汽车技术已经非常成熟，就连这座椅，都是根据人体工程学原理设计的，连续坐半天也不觉得累……”

如今，电动汽车对于黄健中的意义不仅是一部交通工具，而且还是工作中的得力助手。“平常跑工程点，遇到一些没有电源的施工地点，可以直接用车里的外接电源，连上冲击电钻就能简单施工”。

“外接电源这个功能太有用了。去年孩子过生日，我们三家人开电动汽车到江边露营，晚上把车上的电源接出来，吃电火锅，看大片投影，还唱了卡拉OK。要是没有电，什么也干不成呀。”黄健中越说越兴奋。

“以前大家担心电动汽车续航里程短、找充电桩难、充电时间长”，黄健中说，现在这种担心有点“out”了——充电设施越来越普及，上网搜搜，小县城都有充电桩；快充一次不到一小时，正好避免了疲劳驾驶。

2020年3月，深圳本土新能源车企研制出一款外形酷似刀片的新型磷酸铁锂电池，通过CTP（cell to pack）无模组结构将电池直接集成在电池组上，整块电池既是能量体，又是结构件，可通过最严苛的针刺测试，具备超级安全、超级强度、超级续航、超级寿命和超级功率五大特点。搭载上这种刀片电池，国产新能源车的性能大幅提升。

随着钠离子、氢燃料电池等续航技术的提升，混合动力、智能驾驶等功能的完备，中国新能源汽车行业正加速前行。中国汽车工业协会数据显示，2022年1至11月，我国新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，市场占有率达33.8%。从公安部发布的最新数据得知，截至2022年底，全国新能源汽车保有量达1310万辆，同比增长67.13%。2022年全国新注册登记新能源汽车535万辆，与上年相比增加240万辆，增长81.48%。

国产新能源汽车，正让越来越多的老百姓，跑得更远更安心。

(责编：王震、李楠桦)

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