本报记者 刘坤

当前，我国能源供需形势如何？春节临近，我国将如何应对极端天气、确保人民群众温暖过冬？1月13日，国务院新闻办举行新闻发布会，三部门有关负责人围绕相关热点问题进行了回应。

国家发展改革委副主任连维良在会上表示，去年以来，全球能源供应紧张、价格大幅度上涨，我国能源保供的压力明显增大。在党中央、国务院坚强领导下，我国出台了一系列有力有序的应对措施，能源保供稳价取得了明显成效。

“总的看，全国能源供应有保障，价格平稳。”连维良说，面对国际市场冲击、极端天气考验，我国依靠制度优势和保供稳价“组合拳”，实现了能源价格总体稳定在合理区间。

国家能源局局长章建华表示，入冬以来，能源供应经受住多轮寒潮天气的考验。去年12月以来，我国煤炭产量保持稳定，电煤库存保持在1.75亿吨左右；全国用电负荷稳定在11亿千瓦左右，发电量同比增长5.8%。入冬以来，天然气日供应量超过12亿方的天数达到38天，地下储气库1.7亿方/日以上顶峰采气连续20天。目前，全国煤炭、电力和天然气消费均在尖峰水平上有所回落，供需形势总体平稳、可控。

中国气象局副局长张祖强介绍，冷空气活动会带来低温雨雪天气，从供需两个方面对能源保供造成影响。春节期间，我国北方以晴到多云天气为主，南方阴雨天气相对多一些。近期有3场冷空气影响我国，第一场是1月11至15日全国大范围雨雪天气，预计15至16日结束；第二场冷空气是在1月19至20日，会影响我国北方地区；第三场冷空气是在1月23日前后，会影响我国中东部大部地区。

“气象部门将加强监测预报预警，及时发布有关预警信息，为老百姓过一个安全祥和的春节全力以赴做好气象保障服务。”张祖强说。

连维良强调，目前离供暖季结束还有两个多月，春节期间仍有冷空气过程，后期的能源保供任务仍然繁重。必须慎终如始做好保供各项工作，持续抓好能源增产增供，着力提高能源顶峰能力，保障好重点地区能源供应，加强进口资源组织，坚决守好民生用能底线，确保民生用电用气不出问题。

连维良表示，根据往年经验，春节前后的能源总需求将有所下降，满足因降温增加的采暖需求有可靠的资源保障。即使极端情况下，出现超预期的居民用能需要，我国可以启动压非保民预案，确保民生用能不受影响。可以说，人民群众温暖过冬、祥和过年的能源保障是安全可靠的。

（本报北京1月13日电 本报记者 刘坤）

(责编：王震、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经