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春运第七天发送旅客4020.2万人次 公路发送旅客比去年同期增长超60%

2023年01月14日14:29 | 来源：人民网
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人民网北京1月14日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，据国务院联防联控机制春运工作专班数据显示，1月13日（春运第7天，农历腊月二十二）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客4020.2万人次，环比增长5.1%，比2019年同期下降48.2%，比2022年同期增长53.8%。

其中，全国铁路发送旅客741.5万人次，环比增长9.0%，比2019年同期下降26.7%，比2022年同期增长32.8%。公路发送旅客3108万人次，环比增长4.4%，比2019年同期下降52.0%，比2022年同期增长60.9%。水路发送旅客40.8万人次，环比下降12.5%，比2019年同期下降66.3%，比2022年同期增长21.9%。民航发送旅客129.9万人次，环比增长7.5%，比2019年同期下降27.2%，比2022年同期增长48.2%。全国高速公路总流量3344.3万辆次。其中小客车流量2722.7万辆次，环比增长3.5%，比2019年同期增长10.8%，比2022年同期增长21.7%。

科学精准做好春运疫情防控是今年春运期间的重点任务之一。春运期间，辽宁将持续做好客运站、公路服务区等窗口单位公共区域的清洁消毒、通风换气等工作。有条件的公路服务区，可设置车辆停放和司乘人员休息专区，为具有发热等症状的群众提供饮水、如厕、休息等服务。要求辽宁省各地春运办协调做好“两站一场”和参运交通工具配备必要的发热药品、防护口罩和血氧仪等物资。

在安徽，各地交通运输系统多措并举最大限度降低春运疫情风险。要科学精准执行疫情防控优化措施及“乙类乙管”各项措施，及时纠正过度管控行为，做好场站消毒通风，要做好疫情防控应急处置，确保重点枢纽场站不关停、重要运输通道和线路服务不中断。

在宁夏，各地交通运输部门加强客运一线服务人员个人防护和健康监测，积极协调解决企业遇到的防疫物资、就医购药等问题。交通运输经营服务单位出现新冠病毒感染者，工作场所不采取临时封控措施；出现突发规模性疫情时，及时启用关键岗位预备队，确保重要客运枢纽、客运线路不停工、不停运。

(责编：王震、吕骞)
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