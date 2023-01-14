原标题：正式启动！中国银行“助学圆梦 青春启航”主题征稿活动来了

学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，是党和政府保障教育公平的重要举措之一。为展现学生资助政策在国家经济社会发展中起到的重要作用和取得的良好成效，中国银行与凤凰网发起“助学圆梦 青春启航”主题征稿活动，讲述温暖向上故事，展现青春无限风采。

此次征文活动面向在校高中生、大学生、接受过国家资助的社会人士，或参与国家资助工作的院校教师等征集文章及短视频。通过延续性的征稿活动，持续体现国家学生资助政策的人本情怀，以及国家学生资助政策给个人成长带来的影响和新的变化。

一、活动进程

二、征稿要求

（一）作品征集主题

展示国家学生资助政策在国家发展、社会建设中的重要作用，以及给个人成长带来的影响和新的变化。

（二）作品征集对象

面向在校高中生、大学生、接受过国家资助的社会人士，或参与国家资助工作的院校教师等。

（三）作品征集要求

本届征集活动将以视频、文章作品进行征集，分为“文章”及“视频”两大征集通道。参与者可以第一人称撰写和记录自己的助学圆梦故事，也可以第三人称撰写和制作他人的成长经历。内容须健康、积极向上，思想文化内涵丰富，价值取向正确鲜明。

文章要求：

须紧扣主题要求，体裁不限，文章字数为2000字以内。

视频要求：

视频作品时间长度在30秒-2分钟以内，格式为MP4，横竖版不限，并附上200字以内的创意思想。

三、参与方式

1、报名及作品提交方式：

（1）所有征稿作品须进入专题网站进行报名并提交作品。

（2）在报名网站注册账号后可提交征稿作品，注册时需选择“中行参赛者”身份，并完善个人信息，即注册成功。

（3）作品提交截止日期为2023年5月10日 18：00。

2、注意事项：

（1）同一作品（含系列）在作品列表中只能生成一条记录，如出现多条记录则视为重复上传；团队创作作品应由小组任一成员上传，并在上传过程中添加所有作者，如发现多个账号上传同一组作品亦视为重复上传。原作者应在截稿日前自行删除重复作品，截稿后不得对作品进行任何修改或删除。

（2）本次征稿活动可自由组队，团队成员不超过5人。

（3）作品展示部分不得出现院校/所在单位、姓名或其他特殊记号。

四、奖项设置

“助学圆梦 青春启航”主题征稿活动奖金将以助学金形式发放给获奖者。活动共分为两大征集通道，具体奖项设置如下：

同一征稿通道的入选者不重复评奖

五、作者须知

1. 作者承诺提交作品的创意、构思、形象、画面的原创性，如发生版权争议或侵权行为，责任由作者本人自负。

2. 大众票选期间，禁止一切恶意刷票造假行为，经组委会评定作品确有刷票行为，将取消所刷全部票数，并警告作者停止刷票行为，如劝诫无效，则取消该作品的参与资格。

3. 本赛事最终解释权归组委会所有，参与者同意并尊重评审组委会决议，同意接受并遵守本活动注意事项及规范，如有违反本活动注意事项及规范之行为，经查证属实，活动单位将取消其参与或得奖资格，并对于任何破坏本活动之行为保留相关权利。

小贴士

一直以来，中国银行高度重视学生资助工作，以金融力量全力助推教育事业发展。自2013年始，中行联合教育部全国学生资助管理中心，已举办七届征文活动，参与活动师生达50万人次。活动为弘扬健康向上的青年精神风貌搭建了重要平台，用生动鲜活的案例宣传了国家资助政策取得的巨大成就。

（来源：中国银行）

(责编：崔元苑、李源)

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