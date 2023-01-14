新华社北京1月14日电题：做好“土特产”文章 绘就乡村振兴新画卷——2023开年乡村产业振兴一线观察

新华社记者

产业兴则农村兴，农村兴则国家旺。

习近平总书记在2022年中央农村工作会议上强调，“产业振兴是乡村振兴的重中之重，要落实产业帮扶政策，做好‘土特产’文章”。

新年伊始，新华社记者深入多地农村调研，探寻乡村特色产业发展新动向，感受“土特产”大文章蕴含的乡村产业振兴美好图景。

擦亮“土特产”金字招牌——“乡村振兴，关键是产业要振兴”

在2022年底召开的中央农村工作会议上，习近平总书记围绕做好“土特产”文章作出部署，强调要“依托农业农村特色资源，向开发农业多种功能、挖掘乡村多元价值要效益，向一二三产业融合发展要效益，强龙头、补链条、兴业态、树品牌”。

新年伊始，从东部沿海到西北高原，从华北平原到江南水乡，辛勤的人们已经忙碌起来——

在新疆乌伦古湖，渔民身穿皮袄、脚踩厚靴，在冰封湖面上凿洞下网。这种捕鱼方式在当地已有60多年历史，独特的捕鱼文化吸引了很多游客。

在湖南省岳阳市平江县的“原本记忆”酱干电商仓库，工人有条不紊地忙碌着，备年货高峰期每天发货3万多单。有着数百年历史的平江酱干，年产值约20亿元。

在河南省信阳市光山县，正和农业合作社食用菌栽培基地里，农民正在采收花菇。“合作社+基地+农户”的经营方式，吸纳不少当地村民在家门口就业增收。

在拼多多电商平台，浙江省东阳市画水镇生产的中国结迎来销售旺季。加入“多多新匠造”计划，手编中国结这一传统手工艺产品迎来出村进城的新契机。

……

习近平总书记强调，乡村振兴，关键是产业要振兴。

各地发展特色产业的实践充分证明，“土特产”可以做成大文章。

农业农村部乡村产业发展司有关负责人介绍，“土特产”是指来源于特定区域、已有一定知名度的农特产品或加工产品，主要包括特色种植、特色养殖、特色食品、特色手工等产品，是农特产品及加工产品中已经形成品牌的产品。

初步统计，到2021年底，我国杂粮杂豆、果蔬茶菌等特色种植基地面积达12.05亿亩，年度生产特色农产品13.85亿吨，养殖特色牲畜669.52万头，生产特色水产品2470万吨，特色产业一产总产值达到9.7万亿元，有效带动农民增收，满足人们对美好生活的需求。

做好“土特产”文章，关系到推动建设农业强国，拓宽农民增收致富渠道，推动实施乡村振兴战略。

当前，我国乡村特色产业发展正在从发展产品向发展产业转变，从追求数量向追求质量转变，从发展一产向一二三产融合发展转变。

擦亮“土特产”金字招牌，必将助力农业成为有奔头的产业，农民成为有吸引力的职业，农村成为安居乐业的美丽家园。

立足乡土优势资源——“靠山吃山唱山歌，靠海吃海念海经”

数九寒冬，中哈边境的新疆裕民县，慕名前来观赏巴尔鲁克山冬雪的各地游客，让边境小城的农家乐、牧家乐人气渐旺。

“等转过年的春天，山花都开了，有野生的巴旦杏花、芍药、蔷薇，还有锦鸡儿、紫花贝母，到时候游客更多。”裕民县江格斯乡阿克铁克切村村民加那提·加海说。

借助新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区的生态资源优势，“裕民山花节”成了新疆旅游的一大品牌。每年4月开始，各种野花依次绽放，山花、草原、雪山，宛如画卷铺呈在吐尔加辽草原腹地。

2022年，裕民县接待游客118.5万人次，实现旅游收入4.8亿元。“预计今年旅游收入将翻一番。”裕民县政府副县长杨彩霞说，今后要用好山花“土”资源，培育新型旅游业态，让农牧民的腰包更鼓。

随着时代的发展，乡村不再是单一从事农业的地方，其经济价值、生态价值、社会价值、文化价值日益凸显。做好“土”字文章，各地要打开视野用好乡土优势资源，“靠山吃山唱山歌，靠海吃海念海经”，发展生态旅游、民俗文化、休闲观光等。

良好的生态，是乡村产业振兴的重要支撑。

冬日，行走在重庆市武隆区仙女山街道荆竹村，远处云雾缭绕，碧绿的乌江从山底蜿蜒而过，吸引了不少游人驻足。

荆竹村海拔1300米，森林覆盖率达75%，有着发展乡村旅游的天然地理优势。

从名不见经传的小乡村到成功入选联合国世界旅游组织公布的2022年“最佳旅游乡村”名单，荆竹村通过整治环境、修复生态，成为绿水青山是“生态资本”的最美诠释。

挖掘乡土传统文化，助力乡村全面振兴。

临近春节，山东省沂蒙山区里的沂水县吴家楼子村里，村支部书记吴照京正带领“沂蒙小棉袄裁缝队”的老妈妈们忙着手里的针线活。

“目前，我们还有500多件提供给敬老院的沂蒙小棉袄仍在制作中，春节前将做完交货。”吴照京说，村里的老妈妈们用沂蒙小棉袄缝制技艺，制作了兔毛装饰的唐装，很受市场欢迎。1月9日下午，刚发走了一批180件北京客户的订单。

“蒙山高，沂水长，我为亲人缝衣裳。”村里的沂蒙小棉袄项目为空巢老人及留守妇女提供了60余个岗位，还成功申请了省、市级非物质文化遗产，并依托手工缝制的传统优势，布置了非遗民俗展厅。

今天，乡村越来越成为人们养生养老、创新创业、生活居住的新空间。田园变公园、农房变客房、劳作变体验的背后，是农业产业新功能、农村生态新价值的重要体现。

因地制宜找准路子——“立足本地资源发展特色农业”

冬日里，正值东北农闲时节。在吉林省延边朝鲜族自治州汪清县天桥岭镇桃源小木耳产业园里，村民正在木耳菌包生产车间里忙碌。

“过去农闲没活干，现在有了木耳种植基地，一年四季有活干，一个月能挣三四千元。”常年在此务工的村民闫翠莲说。

汪清县地处长白山林区，森林覆盖率达90%，这里丰富的林下资源和适宜的气候条件，造就了高品质黑木耳。

“我们正努力把‘好资源’转化为‘好品质’，把‘好品质’转化为‘好品牌’，未来力争把黑木耳特色农产品打造成‘多镇一品’‘数村一业’的乡村富民产业。”桃源小木耳产业园负责人文铁柱说。

做好“特”字文章，重在突出地域特点，体现当地风情，因地制宜发展乡村特色产业。

山东省无棣县柳堡镇赵王村是远近闻名的金丝小枣种植村。临近春节之际，村里新建成的广场上，一片锣鼓喧天、欢声笑语中，枣农们变身合作社“股东”，收到了首笔分红款。

“我今年种了380多棵树，分红分了8700多元，非常开心。今年小枣价钱翻了三倍，质量也上去了，争取下一年产量还要上去。”村民宋康民高兴地说。

2022年，赵王村整合资金、人才、技术、农户等各种资源，成立了特色农产品种植合作社。

省派无棣县柳堡镇赵王村第一书记王伟说，村里借助金丝小枣特色产业优势，充分发挥党支部领办合作社作用，在胜利油田消费扶贫平台的推广下，全村所有小枣销售一空，共计分红收入近10万元，实现村集体和村民双丰收。

产业是发展的根基，产业兴旺，农民收入才能稳定增长。

当前，从全国看，我国乡村产业发展仍处于初级阶段，还面临规模小、布局散、链条短，品种、品质、品牌水平还比较低等诸多挑战。

做好“特”字文章， 加快培育优势特色产业，在打造高品质、有口碑的特色产业的同时，关键要把产业发展落到促进农民增收上来。

向产业融合发展要效益——“推动乡村产业全链条升级”

春节临近，苹果市场日益火热。在陕西洛川苹果现代产业园，商户们忙着将苹果分拣、打包、发货，销往全国各地。

33岁的返乡创业青年张秀秀，正坐在自家门店里用手机经营自己的苹果生意。从订购包装箱到打包装车、物流配送，都有专业公司上门打理。

不断壮大的苹果产业，吸引更完善的包装加工、农资配送、仓储物流等二三产业集聚。洛川县委书记张继东说，三产加速融合，带来强大的聚合效益，“洛川苹果”品牌评估价值已超680亿元。

作为乡村振兴的重中之重，依托优势资源振兴乡村产业，长远看势必要走产业融合、延链补链的集合发展之路。

在广东新会，经过开皮、晒制、陈化等复杂工艺炮制而成的新会陈皮，是当地的明星产品。新会陈皮国家现代农业产业园负责人潘华金介绍，产业园正以产品引导市场，对新会陈皮进行深度研发加工。

抓住陈皮的药食同源特性，在附加值上做文章，成为新会陈皮的优势所在。目前，新会陈皮已经形成药、食、茶、健、文旅等100多个品种的系列产品规模。

发挥三次产业融合发展的乘数效应，要抓好农村电商、休闲农业、乡村旅游等新产业新业态发展，支持各类人才到农村创业。

“喜欢我们的丝瓜鞋，就直接拍我们的链接！”每天上午，在重庆巫溪县的何航鞋业工厂店的微信视频号上，衣着朴素的“宝妈”主播们准时上播，向直播间粉丝们推介各色布鞋。

巫溪县是国家乡村振兴重点帮扶县，布鞋制作是该县传统产业。何航鞋业创办者何财明8年多前回乡创业，1年多前申请了视频号，并带动20多名当地“宝妈”当起了带货主播。

效果很让人惊喜：接触直播前布鞋厂每年销售额稳定在200万元至300万元之间，2021年仅直播就卖了400万元，2022年直播带货销售额达到了1000万元。

“以前我们要跋山涉水上门推销，如今在家就能通过直播把鞋子卖出去。”何财明深感，作为新农人，要学会更好利用数字化工具。

做好“产”字文章，就要在提高农业综合效益上下功夫。

学会给农产品“梳妆打扮”和营销宣传，加强农产品产后分级、包装、仓储、物流、营销，推动乡村产业全链条升级，无疑会让越来越多“土特产”金字招牌走出深山，走向祖国各地，进入更多寻常百姓家。（记者韩洁、于文静、侯雪静、高敬、严赋憬）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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