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兔年春节，购物车里哪些年货受欢迎？

2023年01月14日22:28 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月14日电 题：兔年春节，购物车里哪些年货受欢迎？

　　新华社记者王雨萧

　　“兔”元素商品销售火爆、预制菜备受欢迎、“土特产”飞越山海上演“年货春运”……兔年春节即将来临，消费者的年货购物车里都装了些什么？

　　预制菜走俏年夜饭市场

　　秋林里道斯哈尔滨红肠、广州酒家利口福佛跳墙盆菜、西贝莜面村年夜饭玉兔呈祥定制礼盒……在京东年货节频道，多个品牌推出的预制菜年货礼盒正在热卖中。

　　“过去一年，超400家预制菜品牌通过京东超市为消费者提供2000多种预制菜商品，京东超市预制菜成交额增速达160%。”京东集团生鲜事业部肉奶制品总经理赵煜表示，今年年货节期间，多个品牌预制菜销售持续走高，预计今年销量有望取得新突破。

　　30分钟搞定一桌硬核菜，已经成为越来越多年轻人的年夜饭“新吃法”。在抖音电商平台，年夜饭预制菜销量比2022年同期增长超200%；大润发数据显示，2023年1月以来，大润发迎来年菜销售高峰，销售额环比上月同期增长约50%。

　　“我们今年推出了40多款年菜，涵盖川菜、鲁菜、粤菜、徽菜等多个菜系，让不同地区的消费者可以轻松凑齐一桌地道家乡风味。”大润发年菜研发大师傅蔡峥说。

　　“兔”元素商品受青睐

　　兔年春节的脚步越来越近，记者近期探访年货市场发现，各类含有“兔”元素的服饰、玩偶、黄金饰品等备受消费者青睐。

　　乐悠兔、比心兔、星月兔……在银泰百货北京大红门店一层，记者看到多家珠宝品牌推出兔年生肖挂坠、串珠等单品，吸引不少消费者前来挑选。

　　“我属兔，想在春节前给自己买一个小兔子造型的手链，为新一年添个好彩头。”消费者李女士说。

　　临近春节，年货市场人气攀升。银泰百货相关负责人介绍，最近一周，银泰百货全国门店客流、销售实现双增长。尤其是全国门店推出的多款“兔年氛围组”新年限定礼盒，受到消费者热捧，销量持续走高。

　　在各大线上平台，“兔”元素年货同样走俏。抖音电商发布的《“2023抖音好物年货节”数据报告》显示，截至1月7日，兔年相关商品销量环比年货节前增长超70%，兔背带红包、春节立体投影灯笼、兔年生肖对联等商品，将兔子形象与中国风元素巧妙结合，年货节期间销售额大幅增长。

　　电商助力“土特产”飞越山海

　　在广西荔浦市一家食品企业的生产车间，清洗好的芋头在削片机上去除外皮，随后切割成块，送入零下35摄氏度的冷库中……处理好的芋头将会被加工成小料芋泥、独立包装的芋头片等产品送往各地。

　　“今年我们参加了拼多多年货节，一共准备了100吨荔浦芋头，每天打包发货忙个不停。”该企业相关负责人龙启强说。

　　龙启强告诉记者，过去外地人想在冬天吃到正宗的荔浦芋头并不容易，消费者常因为没有合适途径而买到价格虚高的芋头，近年来通过上线电商平台，企业把荔浦芋头的美味送到了更多消费者手中。

　　“今年年货节期间，我们联合各省市上千个地标产区，上线优质特色农产品，并对生鲜农产品给予优惠、补贴等倾斜，满足城乡消费者的年货购买需求。”拼多多年货节负责人说。

　　专家表示，随着电商平台的快速发展和物流体系的日益完善，年货采买已经从过去零散的线下模式，逐渐转变为线上一站购齐。电商助力更多“土特产”飞越山海，直达消费者餐桌，不仅丰富了城乡消费者的购物车，也对助力农民增收、带动地方特色产业发展起到积极作用。

(责编：袁勃、杨光宇)
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