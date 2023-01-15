本报记者 李中文 窦瀚洋

1月11日，满载着50个集装箱的日用小商品和五金器具，一列来自浙江义乌市的海铁班列缓缓驶入宁波舟山港穿山港区。

稳稳踩下油门，刚在第一条轨道完成卸车的集卡司机胡建民，跟随作业指令，一个转弯就来到第二条轨道旁，等待龙门吊将集装箱从火车上吊起。

“以前送完箱子到火车上，只能空着车回堆场继续‘背’箱子。现在调度更精准了，我这车上一直有箱子。”说起一年来的变化，胡建民感触颇深。

百米开外的宁波北仑第三集装箱码头有限公司海铁物流调度室，门口挂着的兔年挂饰，让这间调度声、电话声四起的房间多了喜庆氛围。“每年春节前，都是港口作业最忙碌的时候。”控制主管沈荣紧盯墙上监控大屏，注视着集卡、龙门吊的动向，“依托智能生产系统，自动合理分配集卡，实现集装箱装卸无缝衔接，海铁联运整体作业效率提升了30%。”

作为浙江海铁联运的重要中转站，宁波舟山港穿山港区架起了一座内陆商品与海外贸易的桥梁。

“2022年，铁路穿山港站共完成海铁联运作业量55.51万标准箱，同比增长65.95%，平均每天超过1500标准箱。”宁波北仑第三集装箱码头有限公司总经理洪用武介绍。

从业近20年的桥吊司机郑恒亮，工作地点从49米高、8平方米大的桥吊驾驶室“降落”回地面。“借助这套系统，桥吊司机不用再爬上高空操作间，坐在电脑前就能远程操作。”郑恒亮说，2022年4月，由竺士杰创新工作室和上海海事大学合作研发的岸桥远控模拟系统上线，“工作环境改善了，桥吊操作更高效、安全。”

“目前，穿山港区已有6台传统桥吊完成远控改造并投入使用，2022年作业量超过60万标准箱。”宁波北仑第三集装箱码头有限公司桥吊班大班长竺士杰介绍。得益于海铁联运和桥吊远控等创新实践，2022年，穿山港区集装箱吞吐量超1080万标准箱，约占宁波舟山港集装箱吞吐总量的1/3。

不远处的海面传来阵阵船笛声。“桥吊操作，科技让工人充满力量。今年，我们工作室将制定远控桥吊操作标准，进一步提升桥吊远控操作效率，为建设世界一流强港作出贡献。”竺士杰定下新目标。

《 人民日报 》（ 2023年01月15日 01 版）

(责编：袁勃、杨光宇)

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