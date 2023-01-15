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受降雪及路面结冰影响 河北、山西等地共计196个路段公路封闭

2023年01月15日09:35 | 来源：央视网
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原标题：受降雪及路面结冰影响 河北、山西等地共计196个路段公路封闭

　　截至今日7时，受降雪及路面结冰影响，河北、山西、山东、河南、陕西、甘肃境内共计196个路段公路封闭，具体情况如下：

　　河北(3条高速4个路段)：G22青兰高速邯长段、龙虎段，G5516二连浩特秦皇岛高速康保至沽源段，S75太行山高速邯郸段；

　　山西(39条高速79个路段)：G5京昆高速临汾段，G18荣乌高速山平段，G20青银高速吕梁段，G22青兰高速长临段，G55二广高速太长段等；

　　山东(4条高速4个路段)G18荣乌高速烟台段、S24青商高速青岛段、S8济微高速济宁段、G3京台高速枣庄段；

　　河南(42条高速44个路段)：G0321德上高速，G45大广高速濮阳南至南乐段、开封杜良段至新县段，G59呼北高速，S81商南高速，S74灵宝绕城高速，S32兰原高速，S60商登高速等；

　　陕西(33条高速44个路段)：G20青银高速绥定段，G4213安平高速，G65包茂高速西镇段，G6521榆蓝高速延黄段、绥延段、渭玉段、黄蒲段等；

　　甘肃(16条高速21个路段)：G1816乌玛高速三甲集至合作南段、G22青兰高速谗口至静宁段、长官至太白段等。

　　上述路段恢复通行时间待定。

　　(央视新闻客户端 总台央视记者 许景云)

(责编：王连香、杨迪)
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