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碧桂园：打造“社会企业” 探索“1+5+N”乡村振兴模式

2023年01月15日11:40 | 来源：人民网
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1月13日，以“中国式农业农村现代化建设”为主题的“首届中国乡村振兴北京论坛”在北京召开。据悉，本届论坛通过开展高层次的对话与学术交流，借鉴国际经验，集思广益、凝聚共识，为全面推进乡村振兴，助力中国农业农村现代化发展提供理论支持和政策参考。

碧桂园集团副总裁李静受邀参会，并在以“打造社会企业，探索可持续的乡村振兴模式”为题发表主旨演讲时表示，碧桂园投身到新时代乡村振兴的伟大事业中，探索出独有的“1+5+N”乡村振兴模式。

对此，李静解释，前端是党建引领，乡村振兴项目做到哪，党支部就要建到哪；中间是乡村产业、人才、文化、生态、组织五大振兴；后端则要抓住企业的优势创造利润，以实现模式的可循环、可持续。她表示，社会企业参与乡村振兴，关键在于“探索可复制、可造血、可持续的帮扶机制”。“要坚持做可持续的、有利润的、结合当地优势的产业，产业将会再投入到基金会，用于当地的公益事业，包括巩固脱贫成果或者企业扩大再生产的投入。”李静说。

在李静看来，在乡村发展“社会企业”对政府、企业来说是一场双赢。对政府而言，社会问题能因此得到一定程度的解决，社会矛盾也得以缓解，同时，企业的“出力”很大程度上能够减少政府相关资金支出，起到降本增效的作用。带着现代企业的管理经验渗透进乡村，还有助于提升基层治理能力。对企业而言，一是原来的单向捐赠方式发生改变，社会企业的运营能力提升后，甚至可以不靠单向“输血”，通过利润实现再反哺，持续地参与乡村振兴。二是优化企业内部管理，加强企业文化，提升员工对企业的认同感。三是可以巩固消费者对企业价值观的认知，从而带来更多的商业收益，带动更多联农富农的资金。公益价值的建立更可以带动上下游的不同商业主体，让他们的合作关系因为公益而更加紧密。

(责编：董童、李源)
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