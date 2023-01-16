本报记者 徐佩玉

近日，江西省吉安市峡江县相关部门推出金融贷款优惠等多条惠企政策，助力企业实现新年“开门稳、开门红”。图为峡江县环欧电气有限公司生产车间内，工人在加紧生产。

陈福平摄（人民视觉）

中国人民银行近日发布的《2022年金融统计数据报告》显示，2022年我国金融体系运行平稳，金融为实体经济提供了更有力、更高质量的支持。

在1月13日举行的国新办发布会上，中国人民银行副行长宣昌能表示，2022年中国人民银行加大稳健货币政策实施力度，扎实落实稳经济一揽子政策和接续政策，切实服务实体经济，坚决支持稳住经济大盘。

实体经济综合融资成本明显下降

信贷总量增长稳定性增强——数据显示，2022年我国广义货币（M2）供应量同比增长11.8%，比上年末高2.8个百分点；人民币贷款增加21.31万亿元，比上年多增1.36万亿元；社会融资规模存量同比增长9.6%，社会融资规模增量为32.01万亿元，比上年多增6689亿元。

信贷结构持续优化——2022年，人民银行及时推出多项结构性货币政策工具，精准惠及受困群体和重点领域，助力稳住经济大盘。宣昌能介绍，2022年全年投向制造业的中长期贷款余额同比增长36.7%，比各项贷款增速高25.6个百分点。科技型中小企业贷款余额同比增长24.3%，比各项贷款增速高13.2个百分点。“专精特新”企业贷款余额同比增长24%，比各项贷款增速高12.9个百分点。普惠小微贷款余额同比增长23.8%，比各项贷款余额增速高12.7个百分点。

此外，人民银行指导政策性、开发性银行投放政策性开发性金融工具资金7399亿元，用好用足8000亿元新增信贷额度，重点发力支持和带动基础设施建设。2022年末，投向基础设施领域的中长期贷款余额同比增长13%，比各项贷款增速高1.9个百分点。

“截至去年年底，结构性货币政策工具余额约6.4万亿元，在引导金融机构合理投放贷款、促进金融资源向重点领域和薄弱环节倾斜、保持货币信贷总量稳定增长、稳定宏观经济基本盘方面，发挥了积极作用。”中国人民银行货币政策司司长邹澜说。

实体经济综合融资成本明显下降——“我国贷款市场报价利率（LPR）改革红利持续释放，全年1年期LPR和5年期LPR分别下降15个基点和35个基点，促进降低实体经济综合融资成本。”宣昌能表示，2022年，新发放企业贷款加权平均利率为4.17%，比上年低34个基点。

稳健的货币政策今年将持续发力

今年，稳健的货币政策将在更好统筹扩大内需和供给侧结构性改革的结合点上发力。

宣昌能介绍，一方面，着力支持扩大国内需求，保持流动性合理充裕，引导金融机构按照市场化、法治化原则，合理把握信贷投放力度和节奏，适时靠前发力，积极配合财政政策和社会政策，加大对企业稳岗扩岗和重点群体创业就业支持力度，多渠道增加城乡居民收入，在总量上确保社会总需求得到有力支撑，并保持合理适度，不搞“大水漫灌”，平衡好稳增长、稳就业和稳物价的关系。

另一方面，发挥好结构性货币政策工具引导作用，继续用好碳减排支持工具、科技创新等专项再贷款，支持加快建设现代产业体系，落实好普惠小微贷款支持工具等优惠政策，有力支持能源、交通、水利等重点基础设施和重大项目建设，强化乡村振兴金融服务，推动有效供给和有效需求高水平动态均衡。

为进一步提振市场信心，宣昌能表示，人民银行今年将着重推动降低企业综合融资成本和个人消费成本，降低微观主体的债务负担，增加居民消费和企业投资能力；坚持“两个毫不动摇”，引导金融机构切实加强和改进金融服务，加大向制造业、服务行业民营小微企业的倾斜支持力度，继续推进民营企业债券融资支持工具；鼓励住房、汽车等大宗消费；保持房地产融资平稳有序。

人民币汇率将总体保持平稳运行

去年以来，美国、欧元区、英国等主要发达经济体大幅度收紧货币政策，大幅加息，这对全球金融体系造成了紧缩效应，新兴市场经济体跨境资金面临流出压力。

“总的来看，发达经济体货币政策调整对我国影响有限。”宣昌能说，我国宏观经济体量大、韧性强，应对疫情冲击，我国坚持实施正常的货币政策，没有搞“大水漫灌”，而是保持流动性合理充裕，金融支持实体经济力度稳固。与此同时，我国金融体系自主性、稳定性增强，人民币汇率预期稳定，这些都有助于缓冲和应对外部风险，特别是发达经济体加息带来的溢出效应。

宣昌能表示，人民币汇率走势会受到国内外经济金融形势、国际收支、市场风险偏好等多重因素影响，在多种力量综合作用下，我国人民币汇率将总体保持平稳运行。经过多年金融改革与开放，我国外汇市场的深度和广度大大提升，人民币汇率弹性增强，市场预期平稳，跨境资本流动有序，国际收支自主平衡，人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定。

(责编：牛镛、白宇)

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