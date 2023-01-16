四川货物贸易进出口首超万亿元
民营企业进出口成增长主引擎
2023年01月16日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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本报成都1月15日电 （记者王明峰）记者从成都海关获悉：据统计，2022年四川货物贸易进出口总值达10076.7亿元人民币，同比增长6.1%，首次突破1万亿元大关，成为全国第八个外贸破万亿元省份。
2022年，四川克服各种不利影响，实现外贸增长。外贸市场进一步多元化，去年四川与229个国家（地区）实现贸易往来，贸易额超10亿元以上的国家增至55个。民营企业活力展现，去年四川有进出口实绩的企业达7387家，较上年增加668家；全年民营企业进出口3448.0亿元，增长29.7%，对当地外贸增长的贡献率达137.4%，成为外贸增长的主引擎。新能源带来新机遇，四川充分挖掘资源禀赋，聚集天齐锂业、天宜锂业等80余家锂电行业上中游企业，部分锂电池材料进出口量位居全国前列。
《 人民日报 》（ 2023年01月16日 10 版）
(责编：牛镛、白宇)
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