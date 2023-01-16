本报记者 刘文波

“无需抵押，也不用找担保人，通过信用就可以贷款，在村里就能办手续，钱很快就能到账，恒丰银行的服务真是太省心了。”山东省临沂市兰陵县长城镇小新庄村农户张付海说，他准备增建一个大棚进行辣椒、生菜等作物的播种育苗，试着向恒丰银行申请了5万元无担保信用贷款，从收集资料算起，仅3天时间，这笔资金就到了他的账户上。

近年来，为破解农村金融信息不对称、抵押担保难等问题，恒丰银行积极探索基于农村信誉体系下的金融信贷服务，创新推出信誉村农户贷款产品，拓宽农户融资渠道，保障农户生产经营，助力农户增产增收。信誉村农户贷款以“数字农贷评分”为重点，搭建起对村集体和借款人两个维度的评价体系，通过实地走访、数据采集、村内评价、档案归集等形式，持续采集上述两个维度的评分，达到一定分值后，可享受无担保无抵押信用贷款。这种模式突破了相对繁琐的传统个人信贷业务流程，简化了信贷要素和材料，以表单制调查审查的形式让农户贷款“只填一表、一次不跑”。

以金融力量保障粮食安全，恒丰银行在山东德州推出“好粮快贷”产品，面向种植大户、致富能手等，对开展粮食规模化种植过程中涉及的土地流转、农资服务、大田托管等，提供多样化金融服务。

根据山东菏泽和滨州肉牛产业的发展实际，恒丰银行推出“好牛快贷”产品，解决了养殖业的活体抵押难题，推进肉牛养殖、养殖园区建设、饲料种植、母牛繁育、屠宰加工、仓储物流、终端销售等环节的全产业链金融服务，助力当地农村肉牛产业加速发展。目前，该产品已累计为肉牛养殖户提供信贷支持1亿多元。围绕烟台、威海、潍坊等地的特色优势农产品，恒丰银行还量身设计“苹果贷”“鲍鱼贷”“大棚贷”等金融服务方案，同时为产工储加销各环节提供金融服务，缓解农村种植养殖户的资金流转压力，促进特色农业产业持续发展。

截至2022年末，恒丰银行全行涉农贷款余额达1366亿元，较年初新增106亿元，其中山东省内贷款余额453亿元，约占总额的1/3。

《 人民日报 》（ 2023年01月16日 10 版）

(责编：牛镛、白宇)

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