江苏宿迁高新区为企纾困
累计协调各类助企资金8.2亿元
2023年01月16日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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本报南京1月15日电 （记者王伟健）在江苏宿迁高新区近日的“助企纾困大走访”活动中，助企网格员了解到区内的江苏三元轮胎有限公司面临流动资金紧张等问题。对此，宿迁高新区多次召开专题会议，帮助企业从4家银行协调贷款5000万元。通过“网格化+铁脚板”模式，宿迁高新区切实为企业纾困，目前累计协调各类助企资金8.2亿元。
以“网格化+铁脚板”收集企业难题，已成为宿迁高新区助力企业抢抓市场先机的有效举措。当地政府建立以企业培育、人才资助、专利奖励、产业扶持等四大要素相融合的纾困惠企“政策工具包”；统筹设立规模为1亿元的重点产业发展引导资金，专项用于推动制造业高质量发展的企业、项目奖励。目前，宿迁高新区的高新技术产业产值占规上工业产值比重已超60%。
《 人民日报 》（ 2023年01月16日 10 版）
(责编：牛镛、白宇)
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