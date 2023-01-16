赵展慧

上市公司是资本市场的基石，更是我国经济高质量发展的关键推动力。通过进一步健全资本市场功能，为上市公司高质量发展提供良好环境和更大助力

近日，证监会启动了新一轮推动提高上市公司质量3年行动。上市公司是资本市场的基石，更是我国经济高质量发展的关键推动力。当前，加快提高上市公司质量正当其时，能为持续推动经济高质量发展巩固“基本盘”、增加“动力源”。

提高上市公司质量是一项长期性、系统性工程。从2019年证监会印发《推动提高上市公司质量行动计划》开启上一轮行动计划，到2020年国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》形成国家层面的顶层设计和制度安排，3年多来，近百项细化任务逐步落实。

在上一轮行动计划的推动下，上市公司依托资本市场加快发展，不仅总量增加、结构优化，而且持续做优做强，盈利能力、创新能力不断提升。

上市公司的快速发展，也为我国经济高质量发展提供新动力。截至2022年前三季度，实体上市公司利润占规模以上工业企业利润的比重由2018年的近四成增长到超半数，研发投入规模与3年前相比实现翻番，“领跑者”“优等生”的地位日益突显。

提高上市公司质量的阶段性成效令人振奋，实现更高质量发展仍需加力。当前，不少上市公司经营效益还需改善，有的规范治理水平不足，有的市场认可度有待提高……这些问题都充分说明，提高上市公司质量仍然需要持续发力、久久为功。

新一轮行动方案制定了更有力的提质措施，比如优化制度规则体系、聚焦公司治理深层次问题、完善信息披露制度等。进一步提升上市公司质量，要强化系统性思维，通过进一步健全资本市场功能，为上市公司高质量发展提供良好环境和更大助力。

推动提高上市公司质量，要夯实上市公司规范发展的基础。规范发展是提升发展质量的基础和前提。近年来，经过集中整治和持续监管，上市公司治理理念和规范水平持续提升，尤其信息披露质量稳步提升。监管部门应进一步完善信息披露制度，提升上市公司信息披露的针对性、有效性、一致性，增加上市公司“透明度”，更好帮助投资者决策的同时也有助于增强上市公司的外部有效监管，促进上市公司在规范轨道上高质量发展。

推动提高上市公司质量，要持续优化市场生态。经过近几年的治理，资本市场加快形成优胜劣汰的市场生态，支持上市公司做优做强的同时，也通过加大力度打击违法违规行为、加快退市制度改革，化解各类风险，把“害群之马”清出市场。在此基础上，资本市场应以注册制改革为牵引，统筹推进基础制度改革，持续优化市场结构和生态，更好发挥资源配置功能：在入口关，持续落实优化发行上市条件的要求，加大资本市场对优质企业的扶持力度；在融资端，持续优化资本市场融资制度，更好促进产业链供应链贯通融合；在出口端，巩固深化常态化退市机制。

相信在各方共同努力下，我国资本市场生态能够持续改善、监管体系也将更加成熟定型，上市公司整体质量定能迈上新的台阶。

《 人民日报 》（ 2023年01月16日 18 版）

(责编：牛镛、白宇)

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