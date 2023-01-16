2022年度中国十大税收新闻发布

本报电 由中国国际税收研究会、中国税务报社、中国税务杂志社联合举办的2022年度中国十大税收新闻暨世界税收十件大事发布会近日在京举行。党的二十大对税收工作提出系列要求等入选2022年中国十大税收新闻；第三届“一带一路”税收征管合作论坛成功举办等入选2022年世界税收十件大事。全国政协农业和农村委员会副主任、中国国际税收研究会会长张志勇表示，2022年，中国经济税收领域重大新闻多、涉及范围广、影响程度深，税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用更加凸显；世界税收领域也发生了很多意义重大、影响深远的大事，税收在国际治理体系中的地位更加凸显。

（王 观）

邮储银行安徽省分行强化供应链金融服务

本报电 邮储银行安徽省分行以供应链金融业务为抓手，围绕核心企业、聚焦产业链上下游客户，强化科技支撑、金融赋能，持续增强综合金融服务能力，助力供应链金融发展、提升供应链价值。2022年，该行供应链金融当年发放超22亿元，其中线上保理发放17亿元，占比超77%。与此同时，该行聚焦产业链条中拥有较强融资能力的核心龙头企业，开展密切合作，围绕不同行业属性定制服务方案，让小微企业凭借核心企业之间的真实订单交易信息，即可利用核心企业在邮储银行的授信，在邮储银行网银端申请保理融资。截至2022年底，该行已合作有效核心企业客户16户，服务核心企业上游小微企业近500户。

（刘昕怡）

《 人民日报 》（ 2023年01月16日 18 版）

(责编：牛镛、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经