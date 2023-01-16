金观平

原标题：促进科技与资本更好融合

A股市场融资结构正不断优化。数据显示，2022年沪深两市共有341家企业首发上市，融资额创历史新高，其中科创板、创业板成为IPO的主力军，融资额分别达2520.44亿元、1796.36亿元。这既是我国经济高质量发展的直接反映，也是资本市场支持科技自立自强的生动体现。

当前，全球新一轮科技竞争风起云涌，高水平科技自立自强成为促进发展大局的根本支撑，是决定我国生存和发展的关键变量。

支持科技自立自强，资本市场大有可为。近年来，为提升与科技创新的适配性，我国资本市场不断自我革新。推出科创板、改革创业板、设立北交所，注册制改革稳步向前，为不同类型科技企业量身定制融资路径。

资本市场牵线搭桥的成效有目共睹：我国境内上市公司数量已突破5000家，总市值居全球第二位，聚焦战略性新兴产业的上市公司家数占比近五成。

也要看到，当前科技与资本的对接还不够顺畅、紧密。囿于融资难融资贵，一些企业不愿研发、不善创新、不敢竞争；苦于资本缺乏，许多创新成果未能及时转化，长眠在实验室。中央经济工作会议提出，要推动“科技—产业—金融”良性循环。作为“牵一发而动全身”的枢纽，支持科技自立自强，资本市场重任在肩。

平台是创新的支撑。支持科技自立自强，需要“量体裁衣”，完善多层次资本市场体系。不同发展阶段的科技企业所需资金类型不同，资本市场要增强精准服务能力，充分发挥科创板、创业板、北交所以及私募股权投资基金等支持创新的功能作用，促进各层次市场协调发展、有机互联，提升科创企业融资可得性和便利度，更好发挥资本与科技结合“1+1﹥2”的效果。

资本是创新的杠杆。支持科技自立自强，需要深入推进注册制改革，进一步向“硬科技”企业敞开大门。经过多年改革试点，注册制帮助一大批创新型企业崭露头角，未来要继续用改革之力打通科技企业融资梗阻，以市场化方式引导更多资金流向战略性新兴产业等，让企业在研发上大胆投，在创新上底气足，在国际竞争中快步走。

企业是创新的生力军。支持科技自立自强，还需想方设法“觉醒”上市公司创新基因。监管部门要巩固深化常态化退市机制，强化制度执行力度。对于不思进取、跟不上时代步伐的绩差公司该退则退；对于一心炒作、不务正业的空壳公司应去尽去，形成优胜劣汰的良好生态，倒逼上市公司勇攀科技创新高峰。

如果把科技创新比作我国发展的新引擎，那么改革就是点燃这个新引擎必不可少的点火系。资本市场改革是否有力、支持是否到位，关系到科技创新这一新引擎能否全速发动。未来，资本市场要在优化资源配置方面出实招，在畅通发行供给方面下功夫，争当科技自立自强的关键支撑，推动经济高质量发展。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经