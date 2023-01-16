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金融精准发力支持实体经济

陈果静
2023年01月16日08:58 | 来源：经济日报
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原标题：金融精准发力支持实体经济

中央经济工作会议提出，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，稳健的货币政策要精准有力。近日召开的中国人民银行货币政策委员会2022年第四季度例会也明确提出，加大稳健货币政策实施力度，要精准有力，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，着力稳增长稳就业稳物价，着力支持扩大内需，着力为实体经济提供更有力支持。

2022年，金融多措并举服务实体经济的质效明显提升。专家认为，今年金融业需加大对国内需求和供给体系的支持力度，充分发挥货币信贷政策效能，统筹金融支持实体经济与防风险，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

用好用足政策性开发性金融工具

2022年，我国用好用足政策性开发性金融工具，合理扩大有效投资。在金融工具的支持下，基础设施投资、制造业投资保持较快增速，有力支撑了固定资产投资平稳增长。

我国全力推进政策性开发性金融工具支持重大项目建设，以及专项再贷款与财政贴息配套支持设备更新改造等工作。数据显示，截至2022年11月底，两批共7399亿元金融工具支持的2700多个项目已全部开工建设。

为解决重大项目资本金到位难等问题，2022年6月，人民银行支持国家开发银行、中国农业发展银行分别设立金融工具，规模共3000亿元，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金，或为专项债项目资本金搭桥。2022年8月，国务院常务会议提出，在第一批3000亿元金融工具已落到项目的基础上，再增加3000亿元以上额度，并增加中国进出口银行作为金融工具支持银行。

与此同时，相关配套融资积极跟进。金融管理部门鼓励政策性开发性银行用好2022年新增的8000亿元信贷额度，引导商业银行通过银团贷款等方式同步跟进重大项目配套融资。人民银行在2022年第三季度货币政策执行报告中披露的数据显示，各银行为金融工具支持的项目累计授信额度已超3.5万亿元，有效满足了项目建设的多元化融资需求。

政策性开发性金融工具有力补充了一批交通、能源、水利、市政、产业升级基础设施等领域重大项目的资本金。数据显示，2022年前三季度基建投资累计同比增长8.6%，明显高于2021年全年的0.4%。

人民银行货币政策委员会提出，要用好政策性开发性金融工具，重点发力支持和带动基础设施建设。东方金诚首席宏观分析师王青认为，货币政策将延续稳增长取向，各项金融支持政策也将保持连续性。在此背景下，基建投资有望继续保持高速增长，企业中长期贷款也将延续快速增长势头。未来，随着金融工具支持项目加快落地，“扩投资、带就业、促消费”的综合效应将持续释放。

“三箭”齐发支持民营小微企业

2022年，“三支箭”政策组合继续发力，对民营小微企业的支持力度明显加大。

金融管理部门继续加大“第一支箭”支持力度，引导金融机构加大对民营企业的信贷支持，为金融机构支持民营企业提供长期、成本适当的资金。同时，人民银行支持和指导交易商协会继续推进并扩容“第二支箭”——民营企业债券融资支持工具，预计可支持约2500亿元民营企业债券融资。“第三支箭”方面，证监会明确恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，恢复上市房企和涉房上市公司再融资，调整完善房地产企业境外市场上市政策，进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用，积极发挥私募股权投资基金作用。

金融管理部门综合运用货币信贷等政策工具，引导金融机构对民营企业增加信贷投放，取得了良好效果。近年来，民营小微企业贷款新增市场主体、新增贷款增速保持强劲增长，企业贷款平均利率不断创出新低。2022年9月末，普惠小微贷款余额23.2万亿元，同比增长24.6%，支持小微经营主体5389万户，同比增长31.7%，9月新发放普惠小微企业贷款加权平均利率为4.72%。2022年9月末，银行业金融机构非国有企业本外币贷款（含个人经营性贷款）余额62.7万亿元，同比增长10.3%。

人民银行明确，将坚持“两个毫不动摇”，坚持各类所有制企业一视同仁，引导金融机构切实加强和改进金融服务，加大对民营小微企业支持力度，进一步解决好民营小微企业融资问题。继续推进民营企业债券融资支持工具，支持民营企业合理债券融资需求。发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，引导金融机构加大对“三农”、科技创新、绿色发展、普惠养老等领域支持力度。

推动金融平稳健康运行

中央经济工作会议强调，有效防范化解重大经济金融风险。守住不发生系统性风险的底线。

人民银行副行长刘国强表示，要保持警觉、完善制度。保持警觉，就是要充分认识到金融是有经营风险的，是全周期的行业。完善制度，就是要加强防范化解金融风险的体制机制，提高风险应对能力。金融稳定法推进较快，目前已进入人大立法程序，有望2023年出台，将明显提高重大风险防控能力，为守住不发生系统性金融风险底线发挥重要作用。

在推动金融平稳健康运行方面，人民银行明确，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策实施好差别化住房信贷政策，满足行业合理融资需求，支持刚性和改善性住房需求。继续压实各方责任，推动做好重点企业集团、中小金融机构等风险化解工作，防范区域性系统性金融风险。

“未来一段时间，防范化解金融风险既要坚定信心和决心，又要把握好力度和节奏。”招联金融首席研究员董希淼表示，政策层面应当加大对中小银行的支持力度，加快处置高风险金融机构，深化农村信用社改革，维护好银行体系稳健性；落实好支持房地产市场发展的“金融十六条”，加快差别化住房信贷政策的调整优化，加大住房租赁金融支持力度，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环；进一步压实地方主体责任和意识，防控地方政府债务风险，防范化解区域性金融风险。此外，还要继续健全金融法治，补齐监管短板，提高违法成本，严惩金融风险背后的监管失守和违法犯罪等行为。

(责编：罗知之、陈键)
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