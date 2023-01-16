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银联卡境外发行突破2亿张——

支付产业“走出去”步伐加快

陈果静
2023年01月16日09:00 | 来源：经济日报
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原标题：支付产业“走出去”步伐加快

银联国际公布的最新数据显示，2022年，境外新增发行银联卡逾2500万张，境外银联卡累计发行规模突破2亿张。这些卡片可在全球银联受理网络中便捷使用，其中包括3800万家境外商户。

近年来，越来越多游客、商旅人士和留学生将银联卡视为跨境消费的首选支付工具。英国咨询公司RBR报告显示，银联已成为全球线下受理最广泛的卡组织。亚太、欧洲、北美银联卡受理率分别达95%、80%、80%，非洲50个国家可使用银联卡。近期，卡塔尔基本全面支持银联卡，印尼受理覆盖率提升至95%，沙特、巴林等地用卡环境大幅优化。“中国人走到哪里，银联卡就用到哪里”成为实实在在的用卡体验。

据统计，目前已有181个国家和地区支持银联卡，78个国家和地区发行银联卡，境外受理商户数、新增发卡规模较银联国际成立之初分别增超4倍、10倍。

依托持续完善的受理网络与日益提升的服务能力，银联国际不断推动业务本地化发展，发卡范围、增长速度、市场份额均不断提升，银联卡成为部分市场消费者的支付新选择。在亚太，区域内每新增发行4张银行卡，就有一张是银联卡。近期发布的《尼尔森报告》显示，2021年，银联亚太地区交易量在各大国际卡组织中居第一位。“一带一路”沿线区域累计发行银联卡超1.5亿张。目前，境外200多个国家和地区2200万线上商户支持银联卡，98个国家和地区1600万商户支持银联移动支付服务。

博通咨询金融行业首席分析师王蓬博认为，银联卡在境外发行突破2亿张，也和境外支付市场用户的使用习惯密切相关。从不少境外支付市场的受理环境看，其支付场景的核心就是银行卡，并围绕银行卡打造了一系列完善的、从发行到使用的流程和场景。因此，在这些地区使用银行卡支付非常便利，消费者多年来也更习惯于使用银行卡来支付，这也有利于银联卡在境外的推广。

在境外市场，银联的数字化转型步伐也在加快。为顺应消费者支付习惯的变化，银联国际持续将境内移动支付的技术、标准、市场经验应用于国际市场。银联在境外提供“云闪付”、银联手机闪付、二维码钱包等多类移动支付产品，用户可享“一扫”“一挥”“一键”的多元支付体验。部分产品实现一部手机解决全场景支付。

与此同时，境外已有超170个钱包产品支持绑定银联卡，分布在东北亚、东南亚、南亚、中东等30多个国家和地区。其中港澳版“云闪付”落地4年来，已接入当地几乎所有发卡机构，累计绑卡量超276万张，成为港澳居民最青睐的移动支付产品之一。新加坡最大的移动支付产品、泰国最大手机银行、马来西亚头部钱包皆已支持银联卡。数据显示，境外发行的银联卡，每4笔交易即有1笔是通过绑定移动支付完成的。

王蓬博认为，移动支付近年来发展较快，特别是疫情发生以来，移动支付发展更为提速。在改变境内用户使用习惯之时，境外用户也更倾向于使用移动支付，这是大势所趋。在此背景下，未来银行卡可能会慢慢“退居幕后”，更多为消费者提供账户等服务。因此，在这一背景下，更多本地钱包“牵手”银联卡也是顺势而为。

据悉，银联国际近期还与韩国移动支付服务ZeroPay、斯里兰卡国家支付网络LankaPay合作，实现银联与当地二维码网络互联互通，推动超百万家境外商户快速支持银联产品。

王蓬博认为，接下来，随着疫情防控政策的优化，商务往来、旅游等需求的增多，银联卡在境外的发行量预计还将持续增长。

(责编：罗知之、陈键)
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