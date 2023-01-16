原标题：“珞珈”科学实验卫星家族再添新星

科技日报讯 （记者吴纯新 通讯员吴江龙 姚实）1月15日11时14分，首颗智能遥感科学实验卫星“珞珈三号01星”在中国太原航天发射场搭载长征二号丁运载火箭升空。卫星顺利进入预定轨道，各系统工作正常，发射任务获得圆满成功。

珞珈山下，武汉大学“珞珈”系列科学实验卫星家族再添新星，为我国通导遥集成的智能遥感卫星科学实验和商业遥感的发展注入新的活力。

珞珈三号01星由武汉大学与航天东方红卫星有限公司联合设计研制，是国家自然科学基金委“空间信息网络基础理论与关键技术”重大计划集成项目“天基信息网络在轨处理与实时传输的综合集成演示验证”的重要成果。

该项目由武汉大学牵头，航天东方红卫星有限公司、清华大学、北京理工大学、北京空间信息传输中心和陆海空间（烟台）信息技术有限公司共同完成，旨在以空间信息网络前期理论研究和技术攻关成果为基础，开展真实环境下的遥感信息“快、准、灵”应用集成演示验证。

珞珈三号01星具备亚米级多模式光学成像、在轨智能处理、星地—星间实时传输能力。卫星总重量约245公斤，星下点空间分辨率达0.7米，可实现视频、推帧和推扫多种成像模式。卫星具备星上开放式在轨处理软硬件平台，通过应用程序App动态部署开展遥感数据在轨处理与实时传输的科学实验，通过与地面互联网和5G集成，实现用户终端的遥感信息实时智能服务。

(责编：罗知之、陈键)

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