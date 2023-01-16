近年来，河南省虞城县委高度重视人才工作，始终坚持人才优先发展战略，突出“围绕党建育人才”，人才工作向大局聚力、向发展聚势，围绕“引、育、用、管”，以乡情感召，突出抓好本土人才返乡创业就业，为全县脱贫攻坚和乡村振兴提供强有力的人才支撑。

以“情”感召，着力掀起人才返乡热潮

“乡政府常书记多次找我谈心，我决定放弃外出务工，就在家门口带领大家致富。”日前，在镇里堌乡产业孵化园，回乡青年田振京说。

虞城县委组织部集中利用两个月的时间，对全县所有在外人才进行了全面而系统的统计，建立起涵盖企业经营、专家学者、高学历人才等3562名虞城籍在外人才信息库。以“家乡要发展，我来做件事”为倡导，向在外人才发出《“携手乡村振兴 共书虞城华章”倡议书》；以乡镇为单位，建立“天南地北虞城人”微信交流群，及时发布家乡动态、宣传创业政策、开展互动交流，让有实力的在外人才和企业参与到乡村振兴中来；组织返乡创业人才风采展，大力宣扬带头致富、带领群众致富的典型人物事迹。同时，返乡创业人才与客商享受同等优惠政策。近三年，已扶持各类返乡创业才1.2万余人，发放创业担保贷款1.2亿多元，创办各类企业8000余家，带动就业5万多人，其中困难家庭劳动力达4100人，呈现出“镇镇有产业，村村有典型”的景象。

以“引”为先，着力打造人才集聚洼地

在抓好现有人才管理的同时，虞城着力构建人才比较优势，千方百计招贤纳才。县委、县政府着力构建返乡创业的全链条扶持政策体系，县委常委会多次听取专题汇报，出台政策文件，着力打造人才工作的“政策梧桐”。持续加大招硕引博力度，近4年来成功对接4名博士到虞城挂职，涵盖农业、金融、环保、医疗等急需紧缺专业。县委、县政府对挂职干部放手交任务、大胆压担子，让他们真正“任实职、有实活、能实干、出实绩”。县委多次开展“招硕引博”活动，持续为乡村振兴和经济社会发展提供便捷高效的人才智力服务。在各行政村成立由在外优秀人才组成的新乡贤理事会，注重从优秀返乡创业人才中培养使用村“两委”班子成员。目前，有100多名返乡人才当选为村“两委”班子成员，其中40余人当选为村党支部书记，30余人当选为村民委员会主任。

以“育”激励，着力优化人才发展环境

营造良好环境是吸引留住人才的关键。虞城先后出台了《关于在全县范围内开展专家人才“三进三送”集中服务活动的通知》《关于进一步发挥人才作用助力乡村振兴的意见》等指导性文件，建立健全县、乡、村三级人才工作网络及各类人才信息库，全面加强对人才的动态管理；对选派到一线工作实绩突出的人才，优先提拔重用，让作出贡献的人才在事业上有成就感、社会上有荣誉感；进一步健全联系优秀人才制度，明确县四大班子主要领导每人联系1名虞城籍在外高层次人才和1名本地优秀人才，各乡（镇）领导班子成员每人联系1名本乡（镇）在外高层次人才和1名优秀乡土人才，县人才工作委员会成员单位主要负责同志每人联系1名本行业优秀人才，切实营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围。

同时，虞城把全县拔尖人才纳入目标管理，采取“点对点”形式帮带培养实用人才。各类人才在重点村牵头组建专业合作社40余个，帮助重点村制定产业发展规划21个，培育特色主导产业26个。

(责编：曹淼、李源)

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