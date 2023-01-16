人民网北京1月16日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近日，市场监管总局（标准委）批准发布一批重要国家标准。本批发布的国家标准与经济社会发展、生态文明建设、百姓日常生活密切相关，涉及信息技术、消费品、绿色发展、装备材料、道路车辆、安全生产、公共服务等领域。

在信息技术领域，网络安全专用产品标准，规范了网络安全专用产品及其提供者相关技术要求，将有效防范和降低网络安全专用产品安全风险，提升我国网络和关键信息基础设施安全水平，助力相关产品的认证检测。政府网站网页电子文件标准，为政府网站网页提供了元数据、系统建设有关技术要求，落实了国家电子文件管理有关部署，将进一步提升政府网站网页的技术水平。

在食品消费品领域，家用燃气具、吸油烟机、实木复合地板等标准，对产品使用体验的性能进行了优化，满足行业技术升级和绿色发展的需求，有利于加快消费恢复步伐，提振消费信心。电动自行车电气安全、充电器及集中充电设施标准，针对目前电动自行车在充电过程中引发燃烧火灾事故的现状，对充电器在防火阻燃、热失控、电气安全、电磁兼容等方面提出更高要求，切实保障电动自行车使用者及其周围人与环境的生命财产安全。

在种业振兴领域，植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南系列标准，有助于对猕猴桃属等13个植物属（种）的DUS测试在全国范围内进行统一规范，进一步激发我国猕猴桃属等植物新品种的选育及商业化应用，满足人民群众对优质农产品的需求。

在绿色发展领域，环境意识设计标准，提出产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、避免使用含有有害物质的原材料、减少污染物产生和排放等优化设计，促进我国实现低碳化高质量发展。能效能耗系列标准，可有效提升能效水平、实现节能降耗，助力实现“双碳”战略目标。采矿沉陷区生态修复标准，规范了采矿沉陷区生态修复技术应用，有利于提高沉陷区生态修复效果和维持修复效果的长久性，助力构建人与自然生命共同体。煤矿矿井水利用标准，将进一步加大非常规水源的替代，提高煤矿矿井水利用率，改善环境质量，助力建设节水型社会。

在装备材料领域，产品几何技术规范系列标准，将在规范精密测量市场，提升我国高端装备制造业技术水平，消除贸易壁垒，提高重点领域国际标准转化率等方面发挥重要作用。防止儿童开启包装标准，将有效避免儿童由于开启包装或误食而造成的意外伤害，降低潜在危险，为婴幼儿生命健康安全筑起防护伞。钢渣硅酸盐水泥标准，使得每生产1吨钢渣矿渣硅酸盐水泥减排量可达58%，有助于水泥行业和钢铁行业的绿色低碳生产。

在道路车辆领域，道路车辆功能安全系列标准，提出了电控系统在全生命周期内的功能安全要求，可有效避免车辆电控系统由于电子电气系统的随机硬件失效和系统性失效而导致车辆失控、人员伤亡等事故风险。旅居车辆标准，明确旅居车辆（俗称房车）居住用电气系统安全通用要求，为节假日期间选择房车出游的家庭提供安全保障。

在安全生产领域，危险化学品仓库储存和化工园区开发建设标准，对加强危险化学品的仓库仓储安全管理，推动化工园区上下游产业协同发展、土地和资源的集约利用、环境集中治理、固危废集中处理、事故应急响应以及数字化和智慧化园区建设，具有十分重要的意义。电化学储能电站标准，有利于进一步提升电化学储能电站全寿命周期的安全性，可有效保障电化学储能电站安全稳定运行。电网运行标准，是一项以综合技术手段维护和促进电网安全稳定运行的技术管理型标准，为新形势下我国电网安全运行和转型发展提供了可靠保障。

在社会工作领域，儿童福利机构社会工作标准，对儿童福利机构社会工作的术语和服务通用要求作出规范，可有效提升儿童福利机构社会工作服务水平，促进儿童福利机构在儿童养育、医疗、康复、教育、社会工作等方面的一体化发展。

据介绍，在医用电器设备、个体防护、标准化基础、实验动物等领域，市场监管总局（标准委）也批准发布了多项国家标准。

(责编：杨曦、高雷)

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