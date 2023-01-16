人民网北京1月16日电 （记者许维娜）记者日前从交通运输部科学研究院获悉，去年12月我国运输生产呈现恢复发展态势。

数据显示，2022年12月，中国运输生产指数（CTSI）为141.2点，同比下降11.2%。分结构看，CTSI货运指数为189.0点，同比下降4.5%；CTSI客运指数为50.5点，同比下降40.8%。

中国运输生产指数（CTSI）同比增速变化图。交通运输部研究院供图

交通运输部科学研究院信息中心副主任周健在接受记者采访时表示，运输生产总体呈现恢复发展态势，12月CTSI指数同比下降11.2%，降幅较11月收窄2.1个百分点。其中，CTSI货运指数同比下降4.5%，降幅较11月收窄1.4个百分点；CTSI客运指数同比下降40.8%，降幅较11月收窄8.1个百分点。

周健认为，从发展趋势看，预计CTSI指数总体处于持续恢复态势，随着疫情进入平稳阶段，运输生产或将进入快速恢复期。

CTSI同比增速变化图。交通运输部研究院供图

据悉，中国运输生产指数（CTSI）以铁路、公路、水路、民航客货运量为基础指标加权合成，综合反映交通运输行业总体运行情况。指数由综合指数以及客运、货运两个分项指数构成。

(责编：郭思邈、高雷)

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