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平安过年 强国电单车守护春运“最后一公里”

2023年01月16日17:16 | 来源：中国青年网
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原标题：平安过年 强国电单车守护春运“最后一公里”

1月10日起，在广西扶绥、云南西盟、河北临西、陕西旬阳等全国30余个城市高铁站、火车站、汽车站附近，强国电单车联合各地交通运输管理部门、公安局交通警察大队、城市管理综合执法局、县文明办等单位为返乡人员设立了“欢迎回家安全充电站”，为回家的人们送上有福字、口罩、春节安全指南等暖心福袋，还通过发放安全资料、文明骑行劝导等形式来倡导平安出行，守护春运“最后一公里”。

活动现场，志愿者为返乡人员提供“欢迎回家福气车”，将强国电单车进行新春特色装饰，扫码开锁后会听到“欢迎回家，祝您阖家欢乐”的祝福语音，小小的举动为返乡人员在回家最后一站增添了浓浓的温情，也展现了家乡对归来游子的热情欢迎。

河北临西县返乡市民王先生常年在北京工作，刚从车站出来就收到回家礼物。他说：“这特别暖心，三年没回家了，感受到了家乡不一样的温暖和热情。”

活动中，强国电单车志愿者们还组成“美丽家乡”志愿服务队，对城市内路面车辆进行有序摆放，与民警同志一起对市民违反交规、乱停乱放等行为进行教育劝导，并发放春节安全宣传资料，营造整洁有序、安全文明的春节出行环境。

春节期间，返乡人员急剧增多，交通出行需求增大，为更好满足市民出行需求，在城市热门车站、热门区域，热门高峰出行时间，强国电单车运营团队对返乡人员和市民用车需求进行更精准测算，指派运维人员进行人工干预，为高需求区域及时提供充足的车辆供给。通过“系统+人工”双管齐下的方式，有效提升运力，减少拥堵和区域车辆堆积，为返乡人员和市民提供更便捷、舒心的交通服务，畅通出行“最后一公里”。

强国电单车相关负责人表示：“车站最近有很多市民返乡，是我们筛选出来的热门站点，为保障大家的用车，我们会根据客运车的到达时间，提前做好车辆调度，充分保障返乡市民回家旅途‘最后一公里’畅通无阻。”

此外，强国电单车方便、快捷的特点使得其成为市民外出办年货的首选交通工具。同时，基于春运前后出现学生流、探亲流、务工流相互叠加，客流峰值高等情况，松果出行将在春节期间安排一线挪车、换电等工作人员轮班在岗，保障市民安全放心骑。

据悉，强国电单车是松果出行联合“学习强国”学习平台打造的，也是“互联网+学习”的典范，与党建和城市文化相结合，在文旅、宣传和交通等各个领域发挥赋能效果，促进了落地城市的党建工作创新。目前，强国电单车已在全国24个省份落地投放，成为城市里“移动的文化宣传站”。强国电单车春节特别活动，不仅保障了安全放心的出行环境，也营造了热情温暖的春节返乡氛围。

(责编：曹淼、李源)
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