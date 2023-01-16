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央行开展7790亿元MLF操作 利率不变

2023年01月16日18:54 | 来源：新华社
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为维护银行体系流动性合理充裕，1月16日中国人民银行开展7790亿元中期借贷便利（MLF）操作和1560亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求，中标利率均与前次持平。

央行官网截图

其中，MLF操作期限为1年，中标利率2.75%；7天期逆回购操作中标量为820亿元，中标利率2%；14天期逆回购操作中标量为740亿元，中标利率2.15%。

由于当月有7000亿元MLF操作到期，此次MLF操作为增量续做。招联金融首席研究员董希淼认为，这有助于维护春节期间市场流动性合理充裕，更好地稳定市场信心和预期，保障金融市场平稳运行。（记者 张千千）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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