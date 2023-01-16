新华社广州1月16日电 题：勇挑大梁 坚定推动高质量发展——访广东省省长王伟中

新华社记者肖文峰、叶前、吴涛

习近平总书记在党的二十大报告中指出，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，对广东提出了更高的要求。作为经济总量第一大省，广东如何在全国经济发展中展现“勇挑大梁”的担当，在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌？记者采访了广东省省长王伟中。

强化经济大省勇挑大梁的责任担当

问：2023年广东如何贯彻落实中央经济工作会议精神，靠什么稳定经济运行、提振发展信心？

答：受多重超预期因素冲击影响，2022年广东面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力突出，经济发展遇到多年未有的困难和挑战。广东认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，推动经济发展稳中提质，呈现出增长稳、质量优、动力强、后劲足的主要特征，预计全省地区生产总值达12.8万亿元。

广东将锚定高质量发展首要任务，牢牢把握扩大内需战略基点，坚持供给需求“双管齐下”、内外需协同发力，全力推动经济运行在合理区间。2023年广东将聚焦全省地区生产总值同比增长5%以上的目标，全力争取完成得更好一些，更好支撑全国经济稳中求进。把提振市场信心作为重中之重，坚持“两个毫不动摇”，对各类市场主体一视同仁，全面构建亲清政商关系，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投，激发全社会干事创业活力。

一是纵深推进粤港澳大湾区、深圳先行示范区和横琴、前海、南沙三大平台建设。加强粤港澳合作，深入实施“湾区通”工程，支持港澳更好融入国家发展大局。发挥深圳先行示范区引领作用，深化深圳综合改革试点，推动出台第二批授权事项清单。加快横琴、前海、南沙三大平台规划修编和相关立法工作。

二是坚持实体经济为本、制造业当家。推动各类资源要素向制造业倾斜投放，加快发展壮大20个产业集群，打造多支柱的现代化产业体系。扎实抓好重大工业项目建设，推动9000家左右重点企业开展技术改造，推动5000家规上工业企业数字化转型。

三是建设科技创新强省，加快构建全过程创新生态链。全链条激发各类创新要素活力。抓住建设粤港澳大湾区高水平人才高地的重大机遇，清单式引进“高精尖缺”人才，吸引更多人才到广东创新创业、实现梦想。

四是实施“百县千镇万村高质量发展工程”。发展壮大县域经济，推进以县城为重要载体的新型城镇化，强化乡镇联城带村的节点功能。大力实施乡村振兴战略，加快把县镇村发展的短板转化为高质量发展的“潜力板”。

五是大力推动产业有序转移。在积极构建全国统一大市场前提下，实施差异化产业政策和精准化扶持政策，高水平建设承接产业转移主平台，支持粤东粤西粤北地区更好承接国内外特别是珠三角产业有序转移。

六是推进绿美广东生态建设。实施森林质量精准提升等“六大行动”，集中连片打造功能多样的高质量林分和优美林相。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，加快发展方式绿色转型。

以制造业当家推动高质量发展

问：广东靠制造业起家，有“世界工厂”之称，现在提出制造业当家，谋划推进现代化产业体系建设，如何做优做强这份厚实家当？

答：制造业是广东的立省之本。广东将大力实施制造业当家“一把手”工程，坚持抓好大产业、大平台、大项目、大企业、大环境，在新的高度挺起广东现代化建设的产业“脊梁”。

一方面，提升当家产业和企业优势。提质壮大现有8个万亿元级产业集群，加快推动超高清视频显示、新能源等产业成为新的万亿元级产业集群，加快打造若干5000亿元级的新兴产业集群，做强支柱产业、做大新兴产业、塑造未来产业。加快建立优质企业梯度培育体系，打造世界一流企业群，2023年再推动7000家以上企业“小升规”。

另一方面，强化资源要素配置，提高产业链供应链韧性和安全水平。建设一批引领型产业集聚区、支撑型产业园区和“万亩千亿”大平台，打造符合产业生态的升级版园区，高质量升级改造村镇工业集聚区，全面提升金融、物流、人才等综合服务功能，强化以“亩均论英雄”，提高工业用地产出率。积极承接国家产业基础再造工程，实施龙头企业保链稳链工程、汽车零部件产业强链工程，加快补齐集成电路、工业母机等产业链关键环节。

提升“六力”、打造“六地”实现高水平科技自立自强

问：创新是第一动力，广东如何推进高水平科技自立自强？

答：创新是一个系统工程，需要人才、投入、环境、产业等各环节全面衔接、相互支撑。2023年广东省政府工作报告提出提升“六力”、打造“六地”，即提升创新竞争力、引领力、硬实力、驱动力、支撑力、源动力，打造科技体制改革示范地、重要的原始创新策源地、关键核心技术发源地、科技成果转化最佳地、科技金融深度融合地、全球一流科技创新人才向往集聚地。

广东将推进科技体制改革三年攻坚，赋予科研单位和科研人员更多自主权。加快粤港澳大湾区国际科技创新中心建设，发挥好鹏城实验室、广州实验室“国之重器”作用，加快建设重大科技基础设施，继续将三分之一以上的省级科技创新战略专项资金投向基础研究，促进更多“从0到1”的源头性创新成果涌现。推进“广东强芯”工程、核心软件攻关工程。充分发挥政产学研资深度融合优势和高新区重要平台载体作用，推动更多科技成果沿途转化，更好打通成果转化“最后一公里”。近3年广东创投机构投资额超过6000亿元，银行投放科技信贷余额超过5000亿元，下一步将推动“科技—产业—金融”良性循环。创新引才用才机制，聚焦“高精尖缺”，大力引进一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师等。

以更大魄力、在更高起点上推进改革开放

问：广东如何以更大魄力、在更高起点上推进改革开放？

答：习近平总书记要求广东“以更大魄力、在更高起点上推进改革开放”。我们将坚定用好改革开放关键一招，为现代化建设释放充沛活力、注入强劲动力。

一是与时俱进全面深化改革。抓住构建高水平社会主义市场经济体制这个重点，聚焦科技创新、国资国企、数字政府、信用广东等领域先行先试，打造广东标志性引领性改革品牌，向世界展示一个不僵化、不停滞、不懈怠的活力广东。启动优化营商环境大行动，着力打造市场化法治化国际化一流营商环境。

二是锐意开拓全面扩大开放。打好外贸、外资、外包、外经、外智“五外联动”组合拳，努力把开放的大门越开越大。实施贸易强省建设“六大行动”，在2022年全省外贸进出口总额达8.3万亿元的高位上，大力开拓多元化国际市场，打造一批千亿元级、万亿元级出口产业集群，切实稳定国际市场份额。积极培育外贸新业态，深度参与共建“一带一路”，深入落实RCEP，加强企业海外分销中心、展示中心和海外仓布局，推动中欧班列提质扩容。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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