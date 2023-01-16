新华社北京1月16日电（记者刘诗平）水利部部长李国英16日在2023年全国水利工作会议上表示，今年全国农村自来水普及率将提升至88%，规模化供水工程覆盖农村人口比例将达到57%。

李国英说，2023年将加强农村水利建设，夯实乡村振兴水利基础。加快解决农业农村发展迫切、农民群众反映强烈的涉水问题。

在强化农村供水保障方面，因地制宜完善农村供水工程网络，积极推进城乡供水一体化、农村供水规模化建设及小型工程规范化改造。实施水质提升专项行动，推动优质水源置换，农村集中供水工程净化消毒设施设备配置率达到75%，强化水质检测监测，健全从源头到龙头的水质保障体系，加强农村供水工程标准化管理。健全农村供水问题排查监测和动态清零机制，坚决守住农村供水安全底线。

在加强现代化灌区建设方面，积极推进大中型灌区续建配套与现代化改造，加快安徽怀洪新河、江西梅江、广西龙云、海南牛路岭等灌区建设进度，开工建设黑龙江三江平原、四川向家坝一期二步、广西下六甲、云南腾冲等大型灌区。加强灌区标准化现代化管理，持续推进数字孪生灌区建设。统筹推进灌区骨干工程与高标准农田灌排体系建设，提高灌排工程运行管护水平和服务能力，夯实粮食安全水利基础和保障。

据水利部统计，2022年全国农村自来水普及率达到87%，农村规模化供水工程覆盖农村人口比例达到56%。开工实施了529处大中型灌区建设和改造项目，完成了124座大中型水库、6082座小型水库除险加固。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经