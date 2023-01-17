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产业数字化增加值规模超万亿元

上海持续筑牢数字底座

本报记者  沈文敏
2023年01月17日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　在上海洋山港智慧码头，依托北斗高精度定位技术，集卡编队可以实现自动驾驶。借助人工智能技术，即便在较为复杂的作业环境下，车辆也可在15秒内自动完成货物装卸，同时自主规划路线精准运输到指定地点。

　　洋山港智慧码头是上海应用5G、大数据和人工智能等技术，推动实体经济高质量发展的缩影。当前，借助一系列新技术，城市如同有了触觉、嗅觉和听觉，趋势分析、辅助决策的准确性不断提升，城市生活和管理领域更多高效、人性化的应用不断出现。

　　随着互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，产业数字化对数字经济增长的主引擎作用更加凸显。据统计，目前上海产业数字化增加值规模超过1万亿元，占全市生产总值比重超过40%，已成为驱动上海数字经济发展的主引擎。未来5年，上海将推动城市数字化转型纵深推进，数字经济核心产业增加值占全市生产总值的比重将提高到18%。

　　产业数字化快速发展，技术支撑必不可少，数字底座则是这些技术支撑的基础。

　　“如同高速公路是人流、物流的重要载体和连通渠道，算力网络等新基建是数字经济的‘高速公路’。”上海新兴信息通信技术应用研究院院长任吉说，海量数据要素的处理需求，意味着如公共智能算力中心、陆海空天一体化网络体系、“云网边端”一体化大数据中心等数字底座基础设施，正迎来新的发展机遇。

　　近年来，上海市推出了促进绿色低碳产业发展、培育“元宇宙”新赛道、促进智能终端产业高质量发展等政策，这些新赛道、新动能，都需要数字底座的支撑。上海市经信委副主任汤文侃介绍，上海信息基础设施建设将主要从加快5G和千兆光网“双千兆”网络建设、加快推动5G规模化应用等方面协同推进。

　　2022年，《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》发布，将面向数字化、智能化发展方向，以技术策源、广泛赋能为导向，推动智能计算、通用人工智能、扩展现实、量子科技、6G等技术研发突破及产业化，为城市数字化转型提供更加智能、可靠、集成的技术底座；发挥在线新经济生态园、数字化转型示范区等载体功能，推动未来智能应用落地，赋能经济社会高质量发展。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月17日 10 版）
(责编：牛镛、白宇)
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