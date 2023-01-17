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北京国际科技创新中心建设见成效

去年新设科技型企业首超10万家

2023年01月17日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月16日电  （记者王昊男、潘俊强）记者从今年北京两会“推动首都高质量发展”新闻发布会上获悉：2022年，北京国际科技创新中心建设取得显著成效，实现新跃升。据统计，去年北京市研发经费投入强度保持在6%以上，研发支出占地区生产总值比重稳居全国第一；技术合同成交额7947.5亿元，同比增长13.4%；全市新设科技型企业首次突破10万家，同比增长12.21％。

　　近年来，北京高效推动先行先试和科技体制机制改革，进一步打造一流创新生态。在加强企业财税支持、科技成果转化、科技金融等方面，当地推出一批突破性政策，进一步扩大科研项目经费“包干制”试点，不断完善科技金融体系，为科技创新企业量身定制全链条金融支持措施。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月17日 10 版）
(责编：牛镛、白宇)
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