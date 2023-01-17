新华社记者乐文婉、潘志伟、熊翔鹤

原标题：新春走基层丨消费回暖 年味渐浓——武汉年货市场见闻

春节将近，沿街的红灯笼与悄然而至的初雪让武汉年味愈加浓厚。近日，记者探访多个年货市场，从人头攒动的“热乎劲儿”与脚不沾地的“忙碌劲儿”里，感受回暖的消费与市场的新气象。

涉及30余种品类专业市场、拥有逾3万家批发商户的武汉汉口北国际商品交易中心是全国知名的商品市场，也是周边省市批发商与武汉市民选购年货的重要目的地。早上8点，贯穿汉口北的双向六车道便因渐密的车流而拥堵起来。

去年底“亚洲花都”斗南花卉产业园区与汉口北合作打造的鲜花小镇是武汉近期最具人气的集市之一。一排排鲜花娇艳欲滴，空气中芬芳弥漫，玫瑰、百合、虞美人……500多个品类的鲜切花离开原产地不足48小时，便被带水运抵这里。

今年，大学生左维的年货清单里第一次出现鲜花。徜徉花海，他将几束红玫瑰、满天星与冬青放入购物车。“买些鲜艳的花装点家里，既是对长辈的祝福，也是对生活的期待，希望新年更加顺利与红火。”

截至晌午，已有上千名顾客到此选购，汉口北鲜花小镇副总经理苏琳与员工们推着小车，一次次将抢购一空的花筒逐一装满。“之前，我们一天最多卖出了超过20万枝花材、叶材。马上，除夕、元宵、情人节接踵而至，我们有信心销售额可以达到新的高峰。”她说。

转几个弯，走进文体玩具城，仿佛进入一片红色的海洋。大红灯笼旋转闪烁，电子鞭炮噼啪作响，兔子玩偶站在福字旁双手作揖……对联、挂饰被摘下又补上，一箱箱商品被打包寄走，喜庆又繁忙。

“之前的繁华终于回来了。”一家文体饰品店的店主王兴鹏感慨道，从早上8点到晚上9点，签单、点货、谈价，他忙得脚不沾地。

“老板，这个福字多少钱？”“今年有什么新样式？”“这种对联还有库存吗？来50套。”小店里，有前来进货的商贩，也有逛街采买的散客，新年装饰品的灯光映在每个人脸上，洋溢着喜气。

2009年，王兴鹏便在汉口北开起这家铺子，算是市场里的“老字号”。“疫情期间确实艰难，好在都熬过来了。”如今，他每天能卖出近十万元货品，不少企业和办事处也已经发来春节后复工的订单。“日子越来越有奔头，忙得很开心。”王兴鹏话音未落，又一头扎进生意里。

过新年穿新衣。不远处的品牌服装城内，人流熙攘，孩童玩闹，大多数往来的顾客手里都拎着购物袋，不少店铺的热销款式已卖断货。

市民陈静跟亲戚们一起，为5个孩子买了棉袄、毛衣和裤子。“一整套全换新的，希望新年万象更新、红红火火。”陈静说。

与大多数人头攒动的店铺不同，周胜利的服装店远远看去有些冷清。记者走近才发现，角落里3名主播正对着手机展示颜色、款式各异的颗粒绒外套，来自全国各地的网民源源不断地从直播间下单。

“做过市场调研后，我们工厂早就选定了颗粒绒外套作为今年的主打年货。事实证明我们选对了。”周胜利说，如今小店24小时轮转，一边直播一边发货，每天能卖出几千单、营业额达到20万元。

据悉，从1月1日至15日，汉口北共接待消费者近85万人次，30多个专业市场“年货节”销售额已达26亿元。

(责编：赵竹青、陈键)

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