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打拼一年 回家过年——随一名“90后”农民工踏上归途

新华社记者田中全、万芃琦
2023年01月17日08:34 | 来源：新华网
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原标题：打拼一年 回家过年——随一名“90后”农民工踏上归途

　　15日，在湖北武汉市东西湖区的一处建筑工地，家住贵州省遵义市余庆县的“90后”木工王明驹起了个大早，他穿上休闲西服外套，将头发梳成三七分，再次检查行李后，拎起大包小包赶往武汉站。

　　天微亮，武汉飘起了雪。武汉火车站广场上已是熙熙攘攘的人群，在人头攒动的车站，记者深切感受到了春节回家带给人们的欢乐和期待。

　　王明驹2012年从湖北工程职业学院毕业后，自愿选择到工地工作，成为中建三局三公司的一名工人。随着疫情防控政策调整，这两年都没有回家的王明驹第一时间购买了回家的车票。

　　王明驹在候车厅向记者介绍随身携带的湖北特产。新华社记者 万芃琦 摄

　　归家情切，王明驹提前1小时到达了武汉站。沉甸甸的行李箱里大多是要送给亲朋好友的礼物：武汉热干面、武汉周黑鸭、孝感麻糖……清一色的大红礼盒装着多口味的湖北特产。“给奶奶、父母、外甥都带了礼物，让他们尝一尝湖北味道。”

　　上午8点41分，武汉开往昆明南方向的高铁G1525启动。列车上，王明驹给记者讲述了自己的工作、思乡之情和新年愿望。

　　王明驹告诉记者，他的两个堂哥都在工地工作，参加过不少重大建设项目，每次聊天都能感受到他们的自豪，所以当年高考时，他选择了工程专业，立志将青春付与工程建设，为城市发展添砖加瓦。

　　“传统观念认为只有低学历的人才去工地打工，其实不然。”王明驹告诉记者，工程建设需要广纳各类人才，工地工作虽然辛苦，但发展前景广阔，近年来，越来越多的高校毕业生选择来工地工作，“去年夏天，我还和20名入职实习的大学毕业生并肩作战。”

　　这些年，王明驹跟随着工程走南闯北，见证了社会发展为工地带来的变化。随着越来越多年轻人的加入，加上技术革新，如今的建筑工地焕发着新气象。

　　“在很多人看来，建筑工地危险性大。其实这些年工地的工作方式发生了很大变化。比如以前工地用钢管搭作业外架，牢固性差，容易滑落，现在工地推广方钢爬架，更牢固，安全性更高了。”王明驹说。

　　在王明驹看来，现在的工作也越来越安心。他告诉记者，现在不少工地使用了人脸识别技术，可对每位工人实行“刷脸”考勤，而且工资都是通过专用账户点对点打钱，极大降低了欠薪风险，大家都能拿到钱安心回家过年。“工友们领到钱最近都陆续回家了，大家约好了，过完年回来继续奋斗。”

　　G1525列车乘务员正在检查乘客行李摆放情况。新华社记者 万芃琦 摄

　　在外奔波的几年，王明驹在武汉三镇欣赏过滚滚长江，在厦门工地领略过辽阔大海，但他说：“家乡的一砖一瓦是心里最深的牵挂，家是最温暖的港湾，回家过年最能抚平在外一年的辛劳。”

　　在没有回家的日子里，对王明驹来说，思乡让人寂寞，但乡情也是一种抚慰。“每逢春节，父母都会烧柏树枝熏制腊肉，那一缕缕青烟，一阵阵芳香都是我最深刻的记忆。这两年我都让家里人做腊肉时发视频、照片给我，以解相思之苦。”

　　今年顺利踏上归乡路，王明驹难掩兴奋：“这次回家要和父母一起宰猪做腊肉，见见多年未聚的发小，重新体验不同于城市的乡村浓浓年味。”他还盛情邀请记者一起到贵州观赏春节灯火晚会，打几场火热的乡村篮球赛。

　　列车飞驰。下午1点零1分，列车经停贵阳。王明驹在这里下车，他还要继续辗转，乘坐4个小时的班车，回到山窝里的家。

　　路途虽远，但王明驹脚步轻快。在久别的老家，有翘首盼归的亲人们，有团圆的喜悦和浓浓的年味。

(责编：赵竹青、陈键)
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