原标题：市场监管总局发布一批经济社会领域重要国家标准

新华社北京1月16日电（记者赵文君）市场监管总局16日发布一批重要国家标准，涉及消费品、道路车辆、安全生产等领域，与经济社会发展、百姓日常生活密切相关。

在食品消费品领域，家用燃气具、吸油烟机、实木复合地板等标准，对产品使用体验的性能进行了优化，满足行业技术升级和绿色发展的需求。电动自行车电气安全、充电器及集中充电设施标准，针对目前电动自行车在充电过程中引发燃烧火灾事故的现状，对充电器在防火阻燃、热失控、电气安全、电磁兼容等方面提出更高要求，切实保障电动自行车使用者的安全。

在道路车辆领域，道路车辆功能安全系列标准，提出了电控系统在全生命周期内的功能安全要求，可有效避免车辆电控系统由于电子电气系统的随机硬件失效和系统性失效而导致车辆失控、人员伤亡等事故风险。旅居车辆标准，明确旅居车辆（俗称房车）居住用电气系统安全通用要求，为房车出游的家庭提供安全保障。

在装备材料领域，产品几何技术规范系列标准有助于规范精密测量市场。钢渣硅酸盐水泥标准，有助于促进水泥行业和钢铁行业的绿色低碳生产。防止儿童开启包装标准，将有效避免儿童由于开启包装或误食而造成的意外伤害。

在绿色发展领域，采矿沉陷区生态修复标准，规范了采矿沉陷区生态修复技术应用，有利于提高沉陷区生态修复效果和维持修复效果的长久性。煤矿矿井水利用标准，将进一步加大非常规水源的替代，提高煤矿矿井水利用率，助力建设节水型社会。

在安全生产领域，危险化学品仓库储存和化工园区开发建设标准，对加强危险化学品的仓库仓储安全管理具有重要意义。电化学储能电站标准，有利于进一步提升安全性，可有效保障电化学储能电站安全稳定运行。电网运行标准，是一项以综合技术手段维护和促进电网安全稳定运行的技术管理型标准，为我国电网安全运行和转型发展提供了可靠保障。

(责编：赵竹青、陈键)

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