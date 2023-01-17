原标题：菜篮子产品量足价稳

新春佳节日渐临近，蔬菜、猪肉、鸡蛋、水果等菜篮子产品供应如何，价格怎样？就此，经济日报记者采访了有关专家。

蔬菜保供基础较好

“当前全国蔬菜价格稳中有降，春节期间蔬菜供应充足。”1月12日，农业农村部蔬菜市场分析预警团队首席分析师张晶在接受记者采访时说。

2022年12月份，全国蔬菜价格保持季节性上行。农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.69元，环比上涨9.1%。一方面，冬季蔬菜供应以北方设施蔬菜和南菜北运蔬菜为主，生产成本或运输成本有所增加。另一方面，涨价是对秋季菜价偏低的补偿性上涨。秋季蔬菜供应整体比较充足，价格下跌幅度较大，同时由于部分地区交通不畅外运受阻，产区蔬菜商品化率降低。后期，由于产地转换衔接不畅，经销商扎堆抢货，一些品种供应偏紧，价格反弹。此外，去年12月以来，全国大部分地区遭遇多轮强寒潮天气，也在一定时间内拉动菜价上行。

专家表示，2023年春节期间，全国蔬菜稳产保供基础较好，市场运行基本面以稳为主。从生产看，目前全国在田蔬菜面积同比增加2%左右。全国气候条件总体适宜，没有发生大范围极端灾害天气，尤其是元旦以来，全国大部分地区气温较常年同期偏高，主要蔬菜品种长势较好，稳产保供基础较好。

肉蛋价格以稳为主

“近期，全国生猪出栏量明显增加，春节猪肉供应充裕。”中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇表示。

截至2023年1月第一周，全国生猪价格连续10周累计回落37.5%，从27.66元/公斤降至17.29元/公斤，部分主产区已经降至16元/公斤上下。年末生猪出栏量增加，叠加近期部分省市冻猪肉储备投放，市场供需形势出现转折性变化。据农业农村部监测，2022年11月份，全国能繁母猪存栏环比增长0.2%，达4388万头，已连续7个月回升。生猪季节性出栏高峰叠加前期压栏大猪出栏，2022年前11个月全国规模以上定点屠宰企业生猪屠宰量25448万头，同比增长7.9%。朱增勇预计，尽管消费将迎来高峰，猪肉价格短期内仍将维持低位震荡。

“今年春节鸡蛋供应充足有保障。”中国农业科学院农业经济与发展研究所副研究员朱宁说。

农业农村部监测数据显示，自2022年12月份以来，鸡蛋价格总体呈现震荡下行走势，鸡蛋批发价从12月1日的12.19元/公斤，下跌至今年1月5日的10.65元/公斤，跌幅达到12.63%。蛋价走低主要原因在于鸡蛋供应充足，但终端消费比较低迷，市场购销不佳，市场供需略显宽松。

朱宁预计，春节前蛋价将以稳为主，主要原因在于春节提振鸡蛋消费有限，且鸡蛋市场供应有保障。目前来看，全国在产蛋鸡存栏10.8亿只左右，鸡蛋产能处于历史同期较高水平。春节期间，消费者以食用肉类食品为主，鸡蛋食用量相对不高。春节后，鸡蛋市场处于消耗库存阶段，终端市场走货偏弱，鸡蛋消费进入淡季，蛋价将与往年一样，出现季节性下跌。

水果供给总体充足

“今年春节水果市场预计供需两旺。”中国农业科学院农业信息研究所研究员赵俊晔说。

临近春节，加上各地基本已过疫情高峰，水果市场供需两旺，价格处于上涨通道。2023年第1周，农业农村部重点监测的6种水果批发均价为7.25元/公斤，比2022年最后1周的价格上涨0.83%，其中西瓜和鸭梨涨幅较大，富士苹果和菠萝稳中有涨。

今年主产区富士苹果个头大、品质优，由于小幅减产，2022年底冷库库存量约860万吨，低于上年同期15个百分点，价格也高于上年。受疫情影响，前期销售进度较慢，临近春节，苹果进入消费旺季，中高端苹果出库和销售进度明显加快。元旦过后，砂糖橘、脐橙、沃柑、粑粑柑等大量上市，受夏季高温干旱影响，砂糖橘、沃柑等品种小幅减产，加上近期消费需求旺盛，柑橘价格较快上涨。

中国农业科学院农业信息研究所侯煜庐告诉记者，2022年全国水果总产量预计超过3亿吨，2023年一季度水果供给有充足保障。随着防疫政策不断优化，春节期间，消费者购买国产水果和进口水果都很便利。为了保供应、促消费，各地加快复工复产，全力解决水果加工、包装、物流寄递等环节对人工、材料等的需要，产区政府部门和果商也加大宣传推介，积极拓展线上线下销售渠道。

赵俊晔预计，短期内水果价格仍有上涨空间，不过由于总体供给充足，价格大幅上涨的可能性不大。（记者 黄俊毅）

(责编：赵竹青、陈键)

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