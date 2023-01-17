人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

守护“西电东送”大动脉的青春力量

2023年01月17日08:39 | 来源：科技日报
小字号

原标题：守护“西电东送”大动脉的青春力量

大凉山腹地，蜿蜒的江河之上，一座海拔2400余米的县城坐落其中。这座县城名为布拖，世界上最大的换流站——布拖换流站便位于此地。白鹤滩水电站所发的电能，就是从这里跨越2000多公里直达江苏、浙江两省负荷中心。

临近兔年春节，布拖换流站的工作并未停歇，多位年轻的运维人员还坚守在岗位上，保障电力的可靠供应。

夜里，运行人员张恩森与检修班组的次尔杜吉、李沛霖正准备一同前往极二换流变广场，检查新装在线监测装置的运转情况。

换流变广场上，漫天飘零的大雪在黄色、蓝色的电力设备的点缀下，为新春增添了独特的韵味。

张恩森首先检查了现场设备的状态，确认了周围环境安全。紧接着，次尔杜吉和李沛霖便开始对这台新设备做“体检”。从建立新设备动态跟踪制度，到有针对性地制定问题处理方案，两名年轻人制定的“体检套餐”为日后设备安全可靠运行打下了坚实的基础。

严寒之下，为保障节假日特高压电网稳定运行，一支平均年龄还不到26岁的运维队伍将继续在此坚守，为群众温暖过春节贡献“布拖”力量。

张恩森来自东北，自2019年在大学第一次接触到特高压直流输电工程后，他就希望有一天可以亲身参与到换流站的建设中。如愿考入四川电网后，张恩森积极承担起站内的消防筹备验收工作。为保证设备的顺利安装，张恩森每天跟随经验丰富的老员工，学习消防有关知识，并前往现场与设备相关厂家交流学习。

“距离上次回家已经整整一年了，来到离家这么远的地方建设，说不想家是假的。”张恩森说，“但当站里设备逐渐投运，心里的成就感无以言表。”

次尔杜吉来自凉山州木里藏区，在他的记忆中，小时候村中并不通电。每个漆黑的夜晚都靠村民的火把来照明。后来，四川电网在偏远的大山深处修建起了铁塔，村里终于通了电。在四川电网点亮的灯光下，杜吉凭借个人的努力，成为了他们村里第一个考入“211”的大学生。

大学毕业后，次尔杜吉成功考入国网四川直流中心，来到了位于家乡的布拖换流站，实现了“回到家乡，建设家乡”的愿望。

2022年5月，杜吉肩负起一期辅助系统和土建组的验收工作。60余天，他起早贪黑，奔走在项目现场与寝室之间。8月，在二期低端换流变安装期间，杜吉发现多个阀侧升高座和套管存在严重缺陷，他主动汇报上级，反映了现场存在的问题，确保了低端换流变的顺利投运。

李沛霖常被大家亲切地称为“铁人小李”，因为他曾经坚持连续驻站值守118天。在近4个月的时间里，他凭借踏实的工作态度和过硬的二次检修本领，赢得了同事和厂家的信任，成为了布拖站的中坚力量。

2022年，“铁人小李”主要负责布拖站二期交流滤波器场二次筹备的工作。面对一张张设备排查标卡与一份份技术分析手册，李沛霖主动挑起担子，白天带着各单位人员去现场干活，晚上回来完善各种资料和上级交代的事务。

冒着雨雪匍匐在狭小的电缆沟里进行隐患排查，顶着烈日爬上换流变核对接线盒的每根线芯，无数个深夜里核对屏柜中每条回路……“铁人小李”以饱满的工作热情，在大凉山深处默默守护着万家团圆。

布拖换流站作为世界上占地面积最大、变电容量最大的特高压换流站，两期工程投产以来，累计输送电能已突破100亿千瓦时。

庞大的数据背后，是60余名青年昼夜交替的努力；牢固送电“安全网”的背后，是他们驻站不离的坚守。青春“脉搏”与直流系统同频共振，将光亮送向祖国的东方！

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“护脸计划2022年度成果发布会”在线上召开
　　人民网北京1月16日电 （记者王震）2023年1月16日，由中国信息通信研究院云计算与大数据研究所（以下简称“中国信通院云大所”）、可信人脸应用守护计划（以下简称“护脸计划”）、中国通信标准化协会TC602联合主办的“护脸计划2022年度成果发布会”在线上召开。“护脸计划”专家委主任、公安部信息安全等级保护评估中心原副主任毕马宁出席会议并致辞，来自人脸识别领域的相关研究机构、高校、企业等众多单位专家代表就人脸识别安全合规专家观点及实践分享。…
助力实现“双碳”目标 南水北调工程沿线首批分布式光伏试点项目并网发电
　　人民网北京1月16日电 （记者余璐）近日，记者从中国南水北调集团获悉，南水北调工程沿线首批分布式光伏试点项目顺利通过并网验收，正式发电投用。该项目预计年发电量275万千瓦时，为南水北调工程提供绿色便捷能源同时，将为推进清洁能源在调水工程中的广泛应用提供宝贵经验。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部