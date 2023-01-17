原标题：守护“西电东送”大动脉的青春力量

大凉山腹地，蜿蜒的江河之上，一座海拔2400余米的县城坐落其中。这座县城名为布拖，世界上最大的换流站——布拖换流站便位于此地。白鹤滩水电站所发的电能，就是从这里跨越2000多公里直达江苏、浙江两省负荷中心。

临近兔年春节，布拖换流站的工作并未停歇，多位年轻的运维人员还坚守在岗位上，保障电力的可靠供应。

夜里，运行人员张恩森与检修班组的次尔杜吉、李沛霖正准备一同前往极二换流变广场，检查新装在线监测装置的运转情况。

换流变广场上，漫天飘零的大雪在黄色、蓝色的电力设备的点缀下，为新春增添了独特的韵味。

张恩森首先检查了现场设备的状态，确认了周围环境安全。紧接着，次尔杜吉和李沛霖便开始对这台新设备做“体检”。从建立新设备动态跟踪制度，到有针对性地制定问题处理方案，两名年轻人制定的“体检套餐”为日后设备安全可靠运行打下了坚实的基础。

严寒之下，为保障节假日特高压电网稳定运行，一支平均年龄还不到26岁的运维队伍将继续在此坚守，为群众温暖过春节贡献“布拖”力量。

张恩森来自东北，自2019年在大学第一次接触到特高压直流输电工程后，他就希望有一天可以亲身参与到换流站的建设中。如愿考入四川电网后，张恩森积极承担起站内的消防筹备验收工作。为保证设备的顺利安装，张恩森每天跟随经验丰富的老员工，学习消防有关知识，并前往现场与设备相关厂家交流学习。

“距离上次回家已经整整一年了，来到离家这么远的地方建设，说不想家是假的。”张恩森说，“但当站里设备逐渐投运，心里的成就感无以言表。”

次尔杜吉来自凉山州木里藏区，在他的记忆中，小时候村中并不通电。每个漆黑的夜晚都靠村民的火把来照明。后来，四川电网在偏远的大山深处修建起了铁塔，村里终于通了电。在四川电网点亮的灯光下，杜吉凭借个人的努力，成为了他们村里第一个考入“211”的大学生。

大学毕业后，次尔杜吉成功考入国网四川直流中心，来到了位于家乡的布拖换流站，实现了“回到家乡，建设家乡”的愿望。

2022年5月，杜吉肩负起一期辅助系统和土建组的验收工作。60余天，他起早贪黑，奔走在项目现场与寝室之间。8月，在二期低端换流变安装期间，杜吉发现多个阀侧升高座和套管存在严重缺陷，他主动汇报上级，反映了现场存在的问题，确保了低端换流变的顺利投运。

李沛霖常被大家亲切地称为“铁人小李”，因为他曾经坚持连续驻站值守118天。在近4个月的时间里，他凭借踏实的工作态度和过硬的二次检修本领，赢得了同事和厂家的信任，成为了布拖站的中坚力量。

2022年，“铁人小李”主要负责布拖站二期交流滤波器场二次筹备的工作。面对一张张设备排查标卡与一份份技术分析手册，李沛霖主动挑起担子，白天带着各单位人员去现场干活，晚上回来完善各种资料和上级交代的事务。

冒着雨雪匍匐在狭小的电缆沟里进行隐患排查，顶着烈日爬上换流变核对接线盒的每根线芯，无数个深夜里核对屏柜中每条回路……“铁人小李”以饱满的工作热情，在大凉山深处默默守护着万家团圆。

布拖换流站作为世界上占地面积最大、变电容量最大的特高压换流站，两期工程投产以来，累计输送电能已突破100亿千瓦时。

庞大的数据背后，是60余名青年昼夜交替的努力；牢固送电“安全网”的背后，是他们驻站不离的坚守。青春“脉搏”与直流系统同频共振，将光亮送向祖国的东方！

(责编：赵竹青、陈键)

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