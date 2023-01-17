人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

交行北京市分行为小微企业纾困解难

2023年01月17日10:43 | 来源：北京日报客户端
小字号

原标题：想客户所想 急客户所急 交行北京市分行为小微企业纾困解难

　　交行北京市分行积极履行社会责任，坚持立足本源，输血小微企业，通过延期还本付息、无还本续贷、信用贷款、减费让利等一系列帮扶政策，缓解中小微企业融资难、融资贵问题，助力小微企业积蓄发展动能，展现国有大行使命担当。

　　某建材公司成立于2008年，是一家持续经营多年的建材批发零售企业，虽规模不大但多年来维系了稳定的上下游客户渠道，公司主营业务为批发建筑材料，下游客户主要为大型建筑施工企业。公司多年来承揽了多个知名项目的建材供应工作，如中国樽、北京城市副中心、雄安新区便民服务中心、北京新机场、鸟巢水立方等，在业内颇具口碑。

　　受疫情影响，各地项目普遍签约意愿下降、开工率明显不足、原有进度延期或搁置、物流运输不确定性加大，公司自2020年以来收入有所下降。2021年12月交行北京市分行为公司提供200万元贷款，到期日为2022年12月底。通常情况下四季度为基建类客户回款高峰期，疫情因素使得项目验收延后，基建类项目回款周期延长，公司向交行北京市分行反馈其2022年四季度的部分资金回笼将延迟到2023年一季度。

　　收到客户延期还款申请后，交行北京市分行快速响应，根据《关于进一步加大对小微企业贷款延期还本付息支持力度的通知》中的相关要求，及时为公司申请贷款延期，并在两天时间内完成全部贷款延期手续，为公司解了燃眉之急，获得公司上下一致好评，进一步巩固银企合作关系，树立了交行急客户所急，想客户所想的良好口碑。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“药品收到啦”：人民网“防疫互助平台”送药进村
　　人民网北京1月17日电 （记者栗翘楚）“从网上发布需求到收到医疗物资，只用了4天时间。”近日，云南省文山壮族苗族自治州西畴县瓦厂村的村民收到了人民网“防疫互助平台”邮寄的药品、口罩等医疗物资。…
国家统计局：2022年国民经济顶住压力再上新台阶
　　人民网北京1月17日电 （记者杨曦）国家统计局17日发布数据显示，2022年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，高效统筹疫情防控和经济社会发展，有效应对内外部挑战，国民经济顶住压力持续发展，经济总量再上新台阶，就业物价总体稳定，人民生活持续改善，高质量发展取得新成效，经济社会大局和谐稳定。 初步核算，全年国内生产总值（GDP）1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部