原标题：想客户所想 急客户所急 交行北京市分行为小微企业纾困解难

交行北京市分行积极履行社会责任，坚持立足本源，输血小微企业，通过延期还本付息、无还本续贷、信用贷款、减费让利等一系列帮扶政策，缓解中小微企业融资难、融资贵问题，助力小微企业积蓄发展动能，展现国有大行使命担当。

某建材公司成立于2008年，是一家持续经营多年的建材批发零售企业，虽规模不大但多年来维系了稳定的上下游客户渠道，公司主营业务为批发建筑材料，下游客户主要为大型建筑施工企业。公司多年来承揽了多个知名项目的建材供应工作，如中国樽、北京城市副中心、雄安新区便民服务中心、北京新机场、鸟巢水立方等，在业内颇具口碑。

受疫情影响，各地项目普遍签约意愿下降、开工率明显不足、原有进度延期或搁置、物流运输不确定性加大，公司自2020年以来收入有所下降。2021年12月交行北京市分行为公司提供200万元贷款，到期日为2022年12月底。通常情况下四季度为基建类客户回款高峰期，疫情因素使得项目验收延后，基建类项目回款周期延长，公司向交行北京市分行反馈其2022年四季度的部分资金回笼将延迟到2023年一季度。

收到客户延期还款申请后，交行北京市分行快速响应，根据《关于进一步加大对小微企业贷款延期还本付息支持力度的通知》中的相关要求，及时为公司申请贷款延期，并在两天时间内完成全部贷款延期手续，为公司解了燃眉之急，获得公司上下一致好评，进一步巩固银企合作关系，树立了交行急客户所急，想客户所想的良好口碑。

(责编：曹淼、李源)

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