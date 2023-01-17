春节将至，中建一局华江公司承建的北京城市副中心站综合交通枢纽项目03标段项目建设现场一派繁忙景象。不同于大多数开启“休假模式”的项目工地，这里春节期间不停工，近百名工友选择留守项目、坚守岗位。进入新一年，项目建设者们全力奋战，抓建设、抢进度，紧锣密鼓掀起建设热潮，全力冲刺2023年工程建设“开门红”。

工地现场。（受访者供图）

中建一局华江公司负责人介绍，北京城市副中心站综合交通枢纽工程位于北京市通州区潞城镇杨坨村，北京城市副中心“一带一轴”空间结构交汇处，建成后将成为亚洲最大地下综合交通枢纽，仅地下规划建筑面积就达128万平方米。项目定位为“轨道上的京津冀”的重要支点，是北京十大铁路门户枢纽之一，北京唯一连接两大国际机场的铁路综合枢纽，也是副中心唯一连接京津冀和城市中心区的换乘枢纽。项目建成后每天可为单向47万人提供安全快捷、舒适智慧的公交出行，实现2分钟到达副中心行政办公区、15分钟直达首都国际机场、35分钟直达大兴国际机场、40分钟直达唐山和天津滨海新区、1小时到达雄安新区。其中，项目的03标段未来将成为城市副中心站综合交通枢纽M101号轨道交通线路的主换乘通道和地下停车场，以及办公室、设备用房等功能性房建。

春节前夕，为确保施工生产稳定有序推进，项目部提前组织召开了春节不停工动员会，全力做好春节期间和节后的施工部署，并制定了施工进度计划表，确保施工生产不间断。“新的一年，希望众多工程的建设者们都健康平安，能够全身心的投入施工生产，为首都的工程建设作出我们应有的贡献。”该负责人表示。

据悉，目前，项目03标段03A基坑a区，在多方的共同检验下，地基与基础工程基槽已经顺利通过验收，M101号轨道交通线路主换乘通道已全面进入主体结构施工阶段。

(责编：曹淼、李源)

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